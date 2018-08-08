Hayattan yoruldu kirletmekten yorulmadı

Hürriyet Ankara’nın Ankara Kalesi’nde kalenin iç ve dış surlarına spreyle yapılan kent vandallığını, ‘Ankara Kalesi’nde tarihi ayıp’, ‘Vandallar duvarlara dadandı’, ‘Tarihi Ankara Kalesi’nin surlarına grafiti çizdiler’, ‘Kaleyi kim koruyacak’ başlıklarıyla defalarca gündeme taşımasının ardından bir şikâyet de okurlardan geldi. Okurumuz, kale içindeki restore edilen eski Ankara evlerinin duvarlarına yazılan yazıları görüntüledi ve şu notu ekledi:

GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ VE GÜVENLİK ZAFİYETİ

“Başkent turizminin 2 bin yıllık tarihi bölgesi olan Ankara Kalesi’nde son durum içler acısı. Ara sokaklardaki manzarada sahipsizlik, görüntü kirliliği ve güvenlik zafiyeti var. Ne söylesek az, utanıyor insan misafirini gezdirirken.”

ENGELLİLERE BİRAZ SAYGI GEREKİYOR

BAĞLICA’da Bağlıca Bulvarı üzerinde EGO’nun engelli yoluna yaptığı otobüs durağı geçişi engelliyor. Lütfen engellilere biraz saygı.

3 AYDIR ÇÖPE TORBA BEKLİYORUZ





* BİRLİK Mahallesi 428. Cadde’nin kaldırımları nüfus yoğunluğu nedeniyle hareketli bir kaldırım. Ancak elektrik direklerinde yer alan çöp kovalarına 3 aydır çöp torbası takılması mümkün olmadı. Bu çirkin görüntü karşısında Çankaya Belediyesi’ni göreve davet ediyorum.

KÖPRÜNÜN BETONLARI DÖKÜLÜYOR





* HASTANELER bölgesine giden yolda Sıhhiye Köprüsü’nün betonları dökülmüş ve açığa çıkan demirler paslanmış. Düşen beton parçaları da tehlike arz ediyor.

Latif CİMİLLİ

BU KOLTUĞA OTURULUR MU?





* ERYAMAN’a çalışan EGO otobüsleri hiç kontrol edilmeden, temizlenmeden mi gönderiliyor acaba? İnsanlar oturmaya çekiniyor.

ENGELLİLERE BİRAZ SAYGI GEREKİYOR

* BAĞLICA’da Bağlıca Bulvarı üzerinde EGO’nun engelli yoluna yaptığı otobüs durağı geçişi engelliyor. Lütfen engellilere biraz saygı.

YAĞMUR YAĞINCA BÖYLE OLUYOR





* Yağmur yağdığında Kuzgun Caddesi kaldırımları bu hale geliyor.

AYNI HİZMETİ BENDE İSTİYORUM

* DİKMEN Köyü mezarlığı çok kötü durumda. Yetkililerden yardım istiyorum, değer verdiğim tüm büyüklerim Dikmen Köyü Mezarlığı’nda yatıyor. Başka mezarlıklara verilen hizmeti bende istiyorum.

PORTRE HASARLI DEĞİL RÜZGARDAN KIVRILDI

WHATSAPP Şehir Hattı’nda 04 Haziran 2018 tarihinde yayınlanan ‘Atatürk portresi paramparça’ başlıklı şikâyetle ilgili olarak Angora Evleri Toplu Yapı Yönetimi Başkanı Mehmet Kemal Ünsal, şu açıklamayı yaptı:

“Haberde yayınlanan fotoğrafta, Atatürk portresi hasarlı durumda değil, rüzgârdan kıvrılmış vaziyettedir. Portre, hâlen sapasağlam vaziyette depomuzda muhafaza edilmektedir.”