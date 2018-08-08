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Ankara Haberleri: Hayattan yoruldu kirletmekten yorulmadı

ANKARA HABERLERİ

Hayattan yoruldu kirletmekten yorulmadı

Hürriyet Haber
08.08.2018 - 16:30Son Güncelleme :

Vandallar, tarihi Ankara Kalesi’nin surlarından sonra şimdi de bölgede restorasyonu tamamlanan eski evlerin duvarlarını sprey boyalarla kirletiyor.

Hürriyet Haber

Hürriyet Ankara’nın Ankara Kalesi’nde kalenin iç ve dış surlarına spreyle yapılan kent vandallığını, ‘Ankara Kalesi’nde tarihi ayıp’, ‘Vandallar duvarlara dadandı’, ‘Tarihi Ankara Kalesi’nin surlarına grafiti çizdiler’, ‘Kaleyi kim koruyacak’ başlıklarıyla defalarca gündeme taşımasının ardından bir şikâyet de okurlardan geldi. Okurumuz, kale içindeki restore edilen eski Ankara evlerinin duvarlarına yazılan yazıları görüntüledi ve şu notu ekledi:

Hayattan yoruldu kirletmekten yorulmadı

GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ VE GÜVENLİK ZAFİYETİ

“Başkent turizminin 2 bin yıllık tarihi bölgesi olan Ankara Kalesi’nde son durum içler acısı. Ara sokaklardaki manzarada sahipsizlik, görüntü kirliliği ve güvenlik zafiyeti var. Ne söylesek az, utanıyor insan misafirini gezdirirken.”

Hayattan yoruldu kirletmekten yorulmadı

ENGELLİLERE BİRAZ SAYGI GEREKİYOR

Hayattan yoruldu kirletmekten yorulmadı

BAĞLICA’da Bağlıca Bulvarı üzerinde EGO’nun engelli yoluna yaptığı otobüs durağı geçişi engelliyor. Lütfen engellilere biraz saygı.

3 AYDIR ÇÖPE TORBA BEKLİYORUZ

Hayattan yoruldu kirletmekten yorulmadı

* BİRLİK Mahallesi 428. Cadde’nin kaldırımları nüfus yoğunluğu nedeniyle hareketli bir kaldırım. Ancak elektrik direklerinde yer alan çöp kovalarına 3 aydır çöp torbası takılması mümkün olmadı. Bu çirkin görüntü karşısında Çankaya Belediyesi’ni göreve davet ediyorum.

KÖPRÜNÜN BETONLARI DÖKÜLÜYOR

Hayattan yoruldu kirletmekten yorulmadı

* HASTANELER bölgesine giden yolda Sıhhiye Köprüsü’nün betonları dökülmüş ve açığa çıkan demirler paslanmış. Düşen beton parçaları da tehlike arz ediyor.

Latif CİMİLLİ

BU KOLTUĞA OTURULUR MU?

Hayattan yoruldu kirletmekten yorulmadı

* ERYAMAN’a çalışan EGO otobüsleri hiç kontrol edilmeden, temizlenmeden mi gönderiliyor acaba? İnsanlar oturmaya çekiniyor.

ENGELLİLERE BİRAZ SAYGI GEREKİYOR

* BAĞLICA’da Bağlıca Bulvarı üzerinde EGO’nun engelli yoluna yaptığı otobüs durağı geçişi engelliyor. Lütfen engellilere biraz saygı.

YAĞMUR YAĞINCA BÖYLE OLUYOR

Hayattan yoruldu kirletmekten yorulmadı

* Yağmur yağdığında Kuzgun Caddesi kaldırımları bu hale geliyor.

AYNI HİZMETİ BENDE İSTİYORUM

* DİKMEN Köyü mezarlığı çok kötü durumda. Yetkililerden yardım istiyorum, değer verdiğim tüm büyüklerim Dikmen Köyü Mezarlığı’nda yatıyor. Başka mezarlıklara verilen hizmeti bende istiyorum.

PORTRE HASARLI DEĞİL RÜZGARDAN KIVRILDI

WHATSAPP Şehir Hattı’nda 04 Haziran 2018 tarihinde yayınlanan ‘Atatürk portresi paramparça’ başlıklı şikâyetle ilgili olarak Angora Evleri Toplu Yapı Yönetimi Başkanı Mehmet Kemal Ünsal, şu açıklamayı yaptı:

“Haberde yayınlanan fotoğrafta, Atatürk portresi hasarlı durumda değil, rüzgârdan kıvrılmış vaziyettedir. Portre, hâlen sapasağlam vaziyette depomuzda muhafaza edilmektedir.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Hayattan yoruldu kirletmekten yorulmadı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Ağustos 2018 tarihinde saat 16 30’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Hayattan yoruldu kirletmekten yorulmadı haberi güncellenecektir.

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