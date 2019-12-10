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Ankara Haberleri: Hayat kurtaran soba uyarıları

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Hayat kurtaran soba uyarıları

Ayça Gözde ÇETİN
10.12.2019 - 09:11 |Son Güncelleme :

Beypazarı’nda, 11 yaşındaki Mustafa Kutay Güner’in kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölmesinin ardından, gözler bir kez daha sobaya çevrildi. Hürriyet Ankara, “Soba hangi hallerde öldürücüdür?” sorusunun yanıtını, Ulus Sobacılar Çarşısı’nda aradı. İşte, hayati 5 uyarı.

Ayça Gözde ÇETİN

1) BACA TEMİZLİĞİ

Temizliği yapılmayan bacalar, zehirlenmelere ve yangınlara neden oluyor. Eğer, kömür gibi fazla miktarda is bırakan yakıt kullanılıyorsa, bacaların iki ayda bir temizletilmesi gerekiyor. Ulus Sobacılar Çarşısı’nda 40 yıldır esnaflık yapan Yüksel Kaymak, baca konusunda, “Baca tıkalıysa ve soba uyusun diye bir de altı kısılırsa, çekiş olmadığı için zehirli gaz geri teper. Bu da ölümcül sonuçlara neden olur” diyor.

Hayat kurtaran soba uyarıları

2) SOBA KURULUMU

Baca temizliğinden emin olduktan sonraki aşama ise soba kurulumu. Soba, bacadan en az bir metre, en fazla da 1.5 metre uzakta kurulmalı ve odanın içinde uygun yere yerleştirilmeli. Soba altlığı olarak mutlaka yanıcı olmayan bir madde tercih edilmeli. Ulus Sobacılar Çarşısı’nda 15 yıldır soba imalatı ve tamiratı yapan Şakir Sepetçioğlu, “Kurulumda boru, sobadan tarafa hafif eğimli olmalı” uyarısında bulunuyor.

Hayat kurtaran soba uyarıları

3) BORU TEMİZLİĞİ

Katı yakıtlı soba borularının ayda bir temizlenmesi gerektiğini söyleyen esnaf, “2 haftada bir ya da ayda bir boruları temizlemeliler” diyor.

4) KÖMÜR VE ODUN KULLANIMI

Sobanın ağzına kadar kömürle doldurulmaması ve gece yatarken sobaya kesinlikle kömür atılmaması gerektiğini söyleyen sobacı esnafı, “Gündüz uyanıkken kömür atın, fakat geceleri odun kullanın. Sobanın altını tam kapatmayın. Soba hava almadığında tam çekiş yapmaz ve zehirler. Bir de gece insanlar yatmadan önce kovayı değiştireceklerse eğer içinden çıkan kovayı içeri değil dışarıda değiştirmeliler” tavsiyelerinde bulunuyor.

5) RÜZGÂRLI HAVALAR

Rüzgârlı havalarda zararlı ve zehirli gazlar, eğer bacada ‘baca başlığı’ yoksa, geri teperek zehirlenmelere neden oluyor. Ulus Sobacılar Çarşısı’ndan bir başka sobacı esnafı Sıtkı Kabakçı, “Rüzgârlı havalarda soba yerine elektrikli ısıtıcıların tercih edilmesi bir nevi önlemdir. Eğer illa soba yakılacaksa, yakıt kömür değil odur olmalıdır” diye ekliyor.

Hayat kurtaran soba uyarıları

7 KİŞİ ZEHİRLENMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta, Beypazarı ve Çubuk’ta 7 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmişti. Beypazarı’nda 11 yaşındaki Mustafa Kutay Güner hayatını kaybederken, Suzan Güner ile Himmet Yaman hastaneye kaldırılmış, Çubuk’ta ise 4 kişilik aile hastanede tedaviye alınmıştı.

Hayat kurtaran soba uyarıları

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Hayat kurtaran soba uyarıları hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Aralık 2019 tarihinde saat 09 11’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Hayat kurtaran soba uyarıları haberi güncellenecektir.

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