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Ankara Haberleri: Hayallerinin peşinden koştu

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Hayallerinin peşinden koştu

Ömer OLCAY/AA
04.12.2018 - 09:22Son Güncelleme :

Serebral palsi hastalığı nedeniyle ellerini kullanamayan ve ayaklarıyla video montajı yapan 42 yaşındaki Ümithan Yılmaz’ın annesi Suzan Yılmaz, “Evladımın bugünlere geleceğini hiç düşünemezdik ama oğlum hayallerinin peşinde koştu” dedi.

Ömer OLCAY/AA

Doğum öncesinde veya sırasında beyin hasarı sonucu ortaya çıkan serebral palsi hastalığı nedeniyle ellerini kullanamayan 42 yaşındaki Ümithan Yılmaz, ayaklarıyla video montajı yaparak hayatını kazanmanın mutluluğunu yaşıyor. Doğduktan 4 gün sonra serebral palsi teşhisi konan Ümithan Yılmaz’ın aynı zamanda emekli öğretmen olan annesi Suzan Yılmaz, çocuğunun eğitim sayesinde hayata tutunma hikayesini anlattı.

Çocuğunun 4 yaşında konuşmaya başladığını, zekasının iyi, ancak hareket kabiliyetinin sınırlı olduğunu dile getiren Yılmaz, Ümithan’a küçük yaşlarda babasının okuma yazma öğrettiğini ifade etti.

Oğlunun, teknolojiye olan merakı sayesinde, eğitici videolar izleyerek kendi kendine ayaklarıyla video montajı öğrendiğini aktaran Yılmaz, “Ümithan için, Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) aracılığıyla, özel bir şirketin video montajlarını yapabileceği bir iş bulduk. Evden çalışan Ümithan para kazandığı için çok mutlu” dedi. Engellerinden dolayı hayata küsen engellilere ve ailelerine seslenen anne Yılmaz, şunları söyledi:

GURUR KAYNAĞIMIZ

“Umutsuzluğa kapılmasınlar, ellerinden ne geliyorsa onu yapmaya çalışsınlar. Engellilere ailenin ve çevrenin de destek olması gerekiyor. Ümithan sadece ayağını kullanarak bu kadar işi yapabiliyorsa, engelliler kendilerini geliştirebilir ve hayata tutunabilir. Ümithan bizim gurur kaynağımız. Evladımın bugünlere geleceğini, böyle bir işe başlayacağını hiç düşünemezdik. Ama oğlum hayallerinin peşinde koştu.

Ümithan, müzik öğretmeni olan ağabeyinden aldığı derslerle ayaklarını kullanarak org çalıyor. Cumhurbaşkanlığı himayesindeki ‘Engelleri Aşanlar 2017’ programında hazırladığı videolarla da dereceye girerek ödül kazandı.

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