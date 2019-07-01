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Ankara Haberleri: Hayalindeki mesleği bebeklere yansıtıyor

ANKARA HABERLERİ

Hayalindeki mesleği bebeklere yansıtıyor

Hürriyet Haber
01.07.2019 - 14:40Son Güncelleme :

Geçmişteki adıyla Ankara Hemşirelik Yüksekokulu’nu kazanan fakat maddi imkânsızlıklardan dolayı gidemeyen 69 yaşındaki Seher Tosun, hayalini Mamak Belediyesi Aile Merkezleri’nde gerçekleştirdi.

Hürriyet Haber

4 yıldır kurslarda eğitim alan Seher Tosun, öğrendiği Amigurumi Bebek (Örgü bebek) tekniği ile hayalindeki mesleği sanata dönüştürdü. İstenilen bir şeyi yapmanın birçok farklı yolu olduğunu ifade eden Seher nine, “Hayalim hemşire olmaktı fakat nasip olmadı. Hemşirelik hayalimi, yaptığım örgü bebeklerle gerçeğe dönüştürüyorum. Hemşire örgü bebekler yapıyorum” dedi. Aile merkezlerinin kadınların kendilerini geliştirmelerine ve hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine olanak sağladığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Merkezlerimizde böyle güzel başarı öykülerine sürekli tanık oluyoruz. Kadınları topluma kazandırma, sosyalleşme açısından önemli bir misyon yüklenen aile merkezlerimize tüm kardeşlerimizi bekliyorum” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Hayalindeki mesleği bebeklere yansıtıyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Temmuz 2019 tarihinde saat 14 40’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Hayalindeki mesleği bebeklere yansıtıyor haberi güncellenecektir.

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