Hayalindeki mesleği bebeklere yansıtıyor

4 yıldır kurslarda eğitim alan Seher Tosun, öğrendiği Amigurumi Bebek (Örgü bebek) tekniği ile hayalindeki mesleği sanata dönüştürdü. İstenilen bir şeyi yapmanın birçok farklı yolu olduğunu ifade eden Seher nine, “Hayalim hemşire olmaktı fakat nasip olmadı. Hemşirelik hayalimi, yaptığım örgü bebeklerle gerçeğe dönüştürüyorum. Hemşire örgü bebekler yapıyorum” dedi. Aile merkezlerinin kadınların kendilerini geliştirmelerine ve hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine olanak sağladığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Merkezlerimizde böyle güzel başarı öykülerine sürekli tanık oluyoruz. Kadınları topluma kazandırma, sosyalleşme açısından önemli bir misyon yüklenen aile merkezlerimize tüm kardeşlerimizi bekliyorum” dedi.