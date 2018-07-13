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Ankara Haberleri: Hayalindeki işi KOSGEB’le kurdu

ANKARA HABERLERİ

Hayalindeki işi KOSGEB’le kurdu

Hürriyet Haber
13.07.2018 - 14:18Son Güncelleme :

Çubuk’ta yaşayan 28 yaşındaki Zuhal Şahbudak, KOSGEB’den aldığı hibeyle, türban tasarımı ve makyaj salonu açtı.

Hürriyet Haber

Şahbudak, evlenirken türbanlı gelinlik giydiğini ve kendi hayalindeki tasarımı Çubuk ve çevresinde bir türlü bulamadığını söyledi. Düğündeki tasarım hayalinin içinde ukde olarak kaldığını belirten Şahbudak, “Yaklaşık 8 yıl önce gelin olurken o hayalimi maalesef gerçekleştiremedim. O yıllarda bu bölgede türban tasarım adına pek bir şey yoktu. Ben o zaman tasarımımı zar zor bulduğumuz bir yerde yaptırdım ama içime hiç sinmedi. O günden sonra bu işe merak sardım. El becerim de varmış demek ki kısa sürede bu işi öğrendim. Daha sonra çevremdeki gelin olacak genç kızlara evimde yardımcı olmaya başladım” diye konuştu.

İMKAN SUNMAK İSTİYORUM

Şahbudak, evinde yaptığı tasarımlara talep artınca yeri açmaya karar verdiğini ifade ederek, girişimcilik kursuna katıldıktan sonra belgesini alarak KOSGEB’e başvurduğunu ve aldığı hibe desteğiyle kendi işinin patronu olduğunu anlattı. İşini severek yaptığını anlatan Şahbudak, “Yaklaşık 8 yıl önce gelin olurken hayalimi maalesef gerçekleştirememiştim. Şimdi başkalarının hayalleri için tasarımlar yapıyorum” ifadesini kullandı. Eşinin de bu süreçte kendisine destek olduğunu dile getiren Şahbudak, en büyük hedefinin çok sayıda ev hanımına iş imkanı sunmak olduğunu sözlerine ekledi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Hayalindeki işi KOSGEB’le kurdu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Temmuz 2018 tarihinde saat 14 18’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Hayalindeki işi KOSGEB’le kurdu haberi güncellenecektir.

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