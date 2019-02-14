Hayali kooperatifle 12 milyonluk vurgun

Başkent’te çok sayıda kişinin ev sahibi olma hayaliyle para yatırdıkları kooperatif tarafından dolandırıldıkları yönünde şikâyetleri üzerine harekete geçen Başkent Polisi, projeli çalışma başlattı. Yaklaşık 6 aylık takibin ardından liderliğini Ergün Kalay’ın yaptığı iddia edilen çeteye operasyon düzenlendi. Ankara, İstanbul ve Isparta’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, Kalay’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Kalay tutuklanırken, 12 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmadan edinilen bilgilere göre kooperatif dolandırıcılığı şöyle gelişti:

BAŞKASININ ARSASINA SANAL PROJE

Ergün Kalay ve beraberindeki çete üyeleri, gazete ve internet ilanları ile sahte kooperatife üye aramaya başladı. İlanlar üzerinden şebeke üyelerine ulaşan vatandaşlar, lüks semtlerdeki ofislere davet edildi. Kendisini kooperatif başkanı olarak tanıtan Kalay, vatandaşlara bilgisayarda oluşturulmuş hayali inşaat projelerini gösterdi. Daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlar ise başkalarına ait boş arazilere götürülerek inşaatın buralarda başlayacağı bilgisi ile yanıltıldı. Kooperatif karar defteri gibi sahte evraklar önüne konularak çete üyelerince ikna edilen mağdurlara sahte hisse devri protokolü ile hayali satışlar yapıldı. Öte yandan kiraladıkları bir evi kağıt üzerinde yüzlerce kişiye satan çetenin yüzlerce kişiden 12 milyon TL topladığı, dolandırıcılıktan elde edilen gelir ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler alındığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, 64 mağdur emniyete gelerek kendilerini dolandıran kişinin Ergün Kalay olduğu teşhis etti.

İTİRAFÇI OLDU HER ŞEYİ ANLATTI

İtirafçı olup etkin pişmanlıktan yararlanan şüpheli M.B., iflas kararı alan, batık olan kooperatifleri takip ettiklerini belirterek, “İflas ettiği için inşaatı yarım kalmış, yıkım kararı bulunan kooperatiflerin durumunu takip ediyorduk. Olmayan kooperatiflerden hisse satılıyordu. Hisse satışlarını Ergün Kalay’ın yönlendirmesiyle yapıyorduk” dediği öğrenildi. Tutuklanan Ergün Kalay ise “Hisse satışı yapıyordum, bir hisse bir daireye karşılık gelmiyor. Şikayetçi olanlar burada yanılıyor. Yaklaşık 60-70 hisse sahibi 36 daireyi paylaşacaktı. (aynı daireyi birden fazla kişiye satılması) daireyi değil daireden hisse sattım” diye kendisini savunduğu belirlendi.