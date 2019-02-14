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Ankara Haberleri: Hayali kooperatifle 12 milyonluk vurgun

ANKARA HABERLERİ

Hayali kooperatifle 12 milyonluk vurgun

Fevzi KIZILKOYUN
14.02.2019 - 09:24Son Güncelleme :

Ankara’da hayali kooperatifle yüzlerce kişiyi 12 milyon lira dolandırılan çete çökertildi. Göz altına alının 13 çete üyesinin, iflas durumunda olan inşaatı yarım kalmış, hakkında yıkım kararı bulunan kooperatifleri pazarlayarak vurgun yaptığı öne sürüldü.

Fevzi KIZILKOYUN

Başkent’te çok sayıda kişinin ev sahibi olma hayaliyle para yatırdıkları kooperatif tarafından dolandırıldıkları yönünde şikâyetleri üzerine harekete geçen Başkent Polisi, projeli çalışma başlattı. Yaklaşık 6 aylık takibin ardından liderliğini Ergün Kalay’ın yaptığı iddia edilen çeteye operasyon düzenlendi. Ankara, İstanbul ve Isparta’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, Kalay’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Kalay tutuklanırken, 12 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmadan edinilen bilgilere göre kooperatif dolandırıcılığı şöyle gelişti:

BAŞKASININ ARSASINA SANAL PROJE

Ergün Kalay ve beraberindeki çete üyeleri, gazete ve internet ilanları ile sahte kooperatife üye aramaya başladı. İlanlar üzerinden şebeke üyelerine ulaşan vatandaşlar, lüks semtlerdeki ofislere davet edildi. Kendisini kooperatif başkanı olarak tanıtan Kalay, vatandaşlara bilgisayarda oluşturulmuş hayali inşaat projelerini gösterdi. Daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlar ise başkalarına ait boş arazilere götürülerek inşaatın buralarda başlayacağı bilgisi ile yanıltıldı. Kooperatif karar defteri gibi sahte evraklar önüne konularak çete üyelerince ikna edilen mağdurlara sahte hisse devri protokolü ile hayali satışlar yapıldı. Öte yandan kiraladıkları bir evi kağıt üzerinde yüzlerce kişiye satan çetenin yüzlerce kişiden 12 milyon TL topladığı, dolandırıcılıktan elde edilen gelir ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler alındığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, 64 mağdur emniyete gelerek kendilerini dolandıran kişinin Ergün Kalay olduğu teşhis etti.

İTİRAFÇI OLDU HER ŞEYİ ANLATTI

İtirafçı olup etkin pişmanlıktan yararlanan şüpheli M.B., iflas kararı alan, batık olan kooperatifleri takip ettiklerini belirterek, “İflas ettiği için inşaatı yarım kalmış, yıkım kararı bulunan kooperatiflerin durumunu takip ediyorduk. Olmayan kooperatiflerden hisse satılıyordu. Hisse satışlarını Ergün Kalay’ın yönlendirmesiyle yapıyorduk” dediği öğrenildi. Tutuklanan Ergün Kalay ise “Hisse satışı yapıyordum, bir hisse bir daireye karşılık gelmiyor. Şikayetçi olanlar burada yanılıyor. Yaklaşık 60-70 hisse sahibi 36 daireyi paylaşacaktı. (aynı daireyi birden fazla kişiye satılması) daireyi değil daireden hisse sattım” diye kendisini savunduğu belirlendi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Hayali kooperatifle 12 milyonluk vurgun hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Şubat 2019 tarihinde saat 09 24’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Hayali kooperatifle 12 milyonluk vurgun haberi güncellenecektir.

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