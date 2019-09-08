Havalimanı refüjünü üniversiteliler tasarlayacak

Başkan Yavaş, Ankara’da ve Ankara dışında eğitim gören Peyzaj Mimarlığı öğrencilerinin yer aldığı kampta gençlerin Başkent’e dair öneri, fikir ve projelerini dinledi. Bir öğrencinin “Belediyeyle odanın beraber çalıştığı sadece öğrencilere açık proje yarışmaları düzenlenmesini istiyoruz” talebine karşılık “Olur, seve seve” cevabını veren Başkan Yavaş şöyle konuştu: “Alanımız var. Havaalanından şehre gelirken ağaçlar defalarca söküldü dikildi. Şehre girişte, şehrin prestij alanları oluyor bunlar. Havaalanından şehre girişte o refüjü planlayabiliriz. Çok daha güzel yapabiliriz. Başka yerlerde de var. Bu şekilde, şehre giriş prestij projeleri yapabiliriz.” TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Oruçkaptan da “Belediye Başkanımız daha önce Beypazarı Belediye Başkanıyken de öğrenci proje yarışması yapmıştık. Her zaman bizlere destek oldu. Size buraya geldiğiniz ve desteğinizi hissettirdiğiniz için de çok teşekkür ediyoruz” dedi.