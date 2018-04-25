Havalimanı metrosu 2022’de bitecek

EGO Genel Müdürlüğü’nün 2017 yılı faaliyet raporunda Başkentlilerin yapımını merakla beklediği Esenboğa Havalimanı metrosu ve diğer yeni metro hatlarıyla ilgili bitirme tarihleri verildi. Raporda yer alan bilgilere göre Keçiören Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi metro hattının etüt proje işlemlerinin tamamlandığı, inşaatının 2022 yılında bitirilmesinin hedeflendiği kaydedildi. Havalimanı metro projesine ilişkin bölümde, “Etüt proje işlemleri tamamlanan Keçiören Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi metro hattının yapımı ve Esenboğa Havalimanı-Keçiören Kuyubaşı metro hattının devamı olan Keçiören Kuyubaşı-Siteler-Demirlibahçe-Sıhhiye-YHT Gar metro hattının etüt proje çalışmaları Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca yapılmakta olup, inşaatının 2022 yılında bitirilmesi hedeflenmektedir” ifadeleri yer aldı.

Raporda Etlik’te yapımı devam eden şehir hastanesi için de yeni metro projesi olduğu belirtildi. Yozgat Bulvarı’ndan da geçecek olan metro hattı ile ilgili şu bilgilere yer verildi: “YHT Gar-Etlik Hastaneler Bölgesi-Yozgat Bulvarı metro hattının etüt proje ihalesi çalışmaları Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca yapılmakta olup, inşaatının 2022 yılında bitirilmesi ön görülmektedir.” Faaliyet raporunda Keçiören metrosunun Atatürk Kültür Merkezi’nden YHT Gar bağlantısıyla Kızılay’a uzatılmasına ilişkin ise “Tamamlandığında uzunluğu yaklaşık 3.3 kilometre olacaktır. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca ihalesi 14-15 Kasım 2017 tarihinde yapılmıştır ve 2020 yılında bitirilmesi planlanmaktadır” denildi.

AŞTİ’den Çayyolu metrosunun Söğütözü durağına uzatılan Ankaray-Çayyolu metro bağlantısı için ise herhangi bir tarih verilmedi. Raporda, “788 metre uzunluğundaki hattın inşaat işlemleri tamamlanmış olup, elektromekanik ve sinyalizasyon çalışmaları devam etmektedir” ifadesi yer aldı.