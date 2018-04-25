Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Havalimanı metrosu 2022’de bitecek

Ankara Haberleri: Havalimanı metrosu 2022’de bitecek

ANKARA HABERLERİ

Havalimanı metrosu 2022’de bitecek

Murat YILMAZ
25.04.2018 - 14:18Son Güncelleme :

EGO’nun 2017 faaliyet raporunda, yapımı merakla beklenen Esenboğa Havalimanı metrosu için “İnşaatının 2022 yılında bitirilmesi hedeflenmektedir” denildi. Etlik Şehir Hastanesi için yapılacak yeni metro hattının da 2022’de bitirilmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Murat YILMAZ

EGO Genel Müdürlüğü’nün 2017 yılı faaliyet raporunda Başkentlilerin yapımını merakla beklediği Esenboğa Havalimanı metrosu ve diğer yeni metro hatlarıyla ilgili bitirme tarihleri verildi. Raporda yer alan bilgilere göre Keçiören Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi metro hattının etüt proje işlemlerinin tamamlandığı, inşaatının 2022 yılında bitirilmesinin hedeflendiği kaydedildi. Havalimanı metro projesine ilişkin bölümde, “Etüt proje işlemleri tamamlanan Keçiören Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi metro hattının yapımı ve Esenboğa Havalimanı-Keçiören Kuyubaşı metro hattının devamı olan Keçiören Kuyubaşı-Siteler-Demirlibahçe-Sıhhiye-YHT Gar metro hattının etüt proje çalışmaları Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca yapılmakta olup, inşaatının 2022 yılında bitirilmesi hedeflenmektedir” ifadeleri yer aldı.

ETLİK HASTANE BÖLGESİNE METRO

Raporda Etlik’te yapımı devam eden şehir hastanesi için de yeni metro projesi olduğu belirtildi. Yozgat Bulvarı’ndan da geçecek olan metro hattı ile ilgili şu bilgilere yer verildi: “YHT Gar-Etlik Hastaneler Bölgesi-Yozgat Bulvarı metro hattının etüt proje ihalesi çalışmaları Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca yapılmakta olup, inşaatının 2022 yılında bitirilmesi ön görülmektedir.” Faaliyet raporunda Keçiören metrosunun Atatürk Kültür Merkezi’nden YHT Gar bağlantısıyla Kızılay’a uzatılmasına ilişkin ise “Tamamlandığında uzunluğu yaklaşık 3.3 kilometre olacaktır. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca ihalesi 14-15 Kasım 2017 tarihinde yapılmıştır ve 2020 yılında bitirilmesi planlanmaktadır” denildi.

AŞTİ-SÖGÜTÖZÜ BAĞLANTISINA SİNYALİZASYON ÇALIŞMASI

AŞTİ’den Çayyolu metrosunun Söğütözü durağına uzatılan Ankaray-Çayyolu metro bağlantısı için ise herhangi bir tarih verilmedi. Raporda, “788 metre uzunluğundaki hattın inşaat işlemleri tamamlanmış olup, elektromekanik ve sinyalizasyon çalışmaları devam etmektedir” ifadesi yer aldı.

Etiketler: ANKARA

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Havalimanı metrosu 2022’de bitecek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 25 Nisan 2018 tarihinde saat 14 18’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Havalimanı metrosu 2022’de bitecek haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Askeri Casusluk davasının savcısı tutuklandı

'Askeri Casusluk' davasının savcısı tutuklandı

Yerel haberler

Bakan Çavuşoğlu, Brüksel'de, Mogherini ile Kudüs'ü konuşacak

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Beştepede

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Beştepe'de

Yerel haberler

MHP'li Kalaycı: Cumhur ittifakı, Türk milletinin tarihi uzlaşmasıdır

Afrinde kurulan çadır kenti Mehmetçik koruyor

Afrin'de kurulan çadır kenti Mehmetçik koruyor

Yerel haberler

CHP'li Bekaroğlu: Akşener, tahmin ediyorum 'büyük ittifak'a razı ol...

Ülke genelinde eş zamanlı operasyonda aranan 1091 kişi yakalandı

Ülke genelinde eş zamanlı operasyonda aranan 1091 kişi yakalandı

Bakan Eroğlu: Ankara’yı bozkır bir şehir olmaktan kurtaracağız

Bakan Eroğlu: Ankara’yı bozkır bir şehir olmaktan kurtaracağız

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

26 Nisan 2018, Perşembe
  • İmsak
    04:15
  • Guneş
    05:49
  • Öğle
    12:53
  • İkindi
    16:39
  • Akşam
    19:44
  • Yatsı
    21:12
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri