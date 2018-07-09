Hava kalitesi artık cepte

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geliştirilen mobil uygulama ile vatandaşlar, yaşadıkları bölgenin ve soludukları havanın kalite değerlerini artık akıllı cep telefonlarından anlık öğrenebilecek. ‘Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı’nda yer alan 300 hava kalitesi ölçüm istasyonundan elde edilen ölçüm sonuçlarını www.havaizleme.gov.tr web adresinden kamuoyu bilgisine sunan bakanlık, vatandaşların havanın kalitesine daha kolay erişebilmesi amacıyla mobil uygulama geliştirdi. Buna göre vatandaşlar, artık yaşadıkları bölgenin ve soludukları havanın kalite değerlerini akıllı telefonlarına indirecekleri uygulama ile anında görebilecek.

SORULARI İLETEBİLECEKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, mobil uygulamanın android telefonlardan indirilebildiğini, IOS uygulaması çalışmalarının da tamamlandığını ve birkaç gün içerisinde aktif olacağını söyledi. Vatandaşların bulunduğu bölgenin hava kalitesi değeri ile ilgili merak ettiği soruları da uygulama üzerinden bakanlığa anında iletebileceklerini vurgulayan Öztürk, “Vatandaşımız temiz hava soluma ve soluduğu havanın kalitesini bilme hakkına sahip” diye konuştu. Öztürk, hava kalitesi değerlerinin Avrupa Birliği normlarına göre değerlendirildiğini belirterek hava kalitesi izleme istasyon sayısının 2018 yılı sonuna kadar 330’a ulaşacağı bilgisini verdi.