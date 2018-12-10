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Ankara Haberleri: Hatice’nin hayali gerçeğe dönüştü

ANKARA HABERLERİ

Hatice’nin hayali gerçeğe dönüştü

Murat YILMAZ
10.12.2018 - 16:56Son Güncelleme :

Yenimahalle’de yaşayan down sendromlu Hatice Ataman’ın evlilik hayali gerçek oldu. Hatice için sembolik bir düğün düzenlendi. Hatice Ataman, “Kınam oldu, kuaföre gittim, makyajım ve düğünüm yapıldı. Çok mutluyum, heyecanlıyım” dedi.

Murat YILMAZ

YENİMAHALLE’de yaşayan 21 yaşındaki down sendromlu Hatice Ataman’ın evlilik hayali, Yenimahalle Belediyesi tarafından düzenlenen temsili düğün töreni ve sembolik nikâh ile gerçekleşti. Genç kızın düğünü için davetiye bastırıldı, nikâh şekerleri yapıldı, bir gün öncesinde kına gecesi düzenlendi ve çeyiz hazırlandı. Düğün günü gelin makyajı ve dış çekimleri de yapılan Hatice Ataman’ın Yenimahalle Belediyesi Yeni Düğün Salonu’ndaki düğün törenine Hatice’nin arkadaşları, sevenleri ve akrabaları da katıldı.

Damatsız düğünde Ataman’a babası Cüneyit Ataman eşlik etti. Genç kız ilk dansını da babası ile yaptı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar da genç kızın mutluluğuna ortak oldu. Ataman’ın nikah şahitliğini ise Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu ile CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör yaptı. Hatice Ataman için sembolik nikâh kıyan Başkan Yaşar, Hatice’ye ve babası Cüneyit Ataman’a ‘Kendi isteğiniz ve arzunuzla birbirinizi seviyor musunuz?’ sorusunu yöneltti. ‘Evet’ yanıtının ardından Hatice babasının ayağına bastı.

GECE HEYECANDAN UYUYAMADIM

Mutluluktan gece uyuyamadığını belirten Hatice Ataman, “Kınam oldu, kuaföre gittim, makyajım ve düğünüm yapıldı. Çok mutluyum, heyecanlıyım. Gece heyecandan uyuyamadım” diye konuştu. Ailenin isteği üzerine mizansen olarak bir düğün yaptıklarını kaydeden Başkan Yaşar da “Bir ailenin bize ulaşıp hiç olmazsa mizansen olarak aile albümüne bu düğün resminin girmesini istemesi bizi de mutlu etti. İnşallah hep beraber mutlu olurlar” dedi. Nikâhın ardından Hatice Ataman ve davetliler müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Ataman Başkan Yaşar ile karşılıklı oynadı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Hatice’nin hayali gerçeğe dönüştü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Aralık 2018 tarihinde saat 16 56’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Hatice’nin hayali gerçeğe dönüştü haberi güncellenecektir.

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