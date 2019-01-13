Tek çare ters yön

“Eskişehir Yolu yönünden gelip, Beytepe yönüne ya da Beytepe yönünden gelip, Eskişehir Yolu yönüne geçiş yok. Bu nedenle, zaten çok karmaşık olan kavşağı kullanan araçlar ve belediye otobüsleri (girilmez-dönülmez levhaları olmasına rağmen) ters yönlerden seyretmek zorunda kalıyor.”
Hürriyet Ankara, 12 Kasım’da da 1. sayfadan bu konuya “Labirent gibi” başlığıyla dikkat çekmişti.
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