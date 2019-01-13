Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Tek çare ters yön

Ankara Haberleri: Tek çare ters yön

ANKARA HABERLERİ

Tek çare ters yön

Hürriyet Haber
13.01.2019 - 13:25Son Güncelleme :

Yüksek mühendis Zeki Acar, “Atatürk Hastanesi-ODTÜ Teknokent arasındaki köprülü kavşak, eksik ve hatalı yapılmış” diyor.

Hürriyet Haber

Eskişehir Yolu yönünden gelip, Beytepe yönüne ya da Beytepe yönünden gelip, Eskişehir Yolu yönüne geçiş yok. Bu nedenle, zaten çok karmaşık olan kavşağı kullanan araçlar ve belediye otobüsleri (girilmez-dönülmez levhaları olmasına rağmen) ters yönlerden seyretmek zorunda kalıyor.”
Hürriyet Ankara, 12 Kasım’da da 1. sayfadan bu konuya “Labirent gibi” başlığıyla dikkat çekmişti.

Hatamla Sev Beni Köprülü KavşağıHatamla Sev Beni Köprülü Kavşağı

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Tek çare ters yön hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Ocak 2019 tarihinde saat 13 25’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Tek çare ters yön haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Ankaralılar ufak şeyleri mesele etmez

Ankaralılar ufak şeyleri mesele etmez

Suistimallerin önüne geçilmeli

Suistimallerin önüne geçilmeli

Düşenin dostu Kimsesizler Oteli

Düşenin dostu Kimsesizler Oteli

Beyaz baston yürüyüşü

'Beyaz baston' yürüyüşü

Sokak hayvanlarına sahip çıkıyorlar

Sokak hayvanlarına sahip çıkıyorlar

Gecekonduda tüp patladı

Gecekonduda tüp patladı

Tek seçmenli mahallede sandık kurulmayacak

Tek seçmenli mahallede sandık kurulmayacak

Çocuklarımızla bağ kurmalıyız

Çocuklarımızla bağ kurmalıyız

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara4 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.