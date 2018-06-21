Hastanelerden çalıp depoda parçaladılar

Ankara’da başta Atatürk Araştırma Hastanesi olmak üzere sağlık kuruluşlarının otoparklarından araba çaldıkları belirlenen bir çete takibe alındı. Asayiş Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro ekipleri, 2 aylık teknik-fiziki takibin ardından şebekenin sistemini çözerken, çete üyelerinin de kimliklerini deşifre etti. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından 20 farklı adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskında çete lideri olduğu ileri sürülen Murat A. ile birlikte 13 kişi gözaltına alındı.

Çete lideri Murat A.’nın ‘Viking’ lakabı ile tanındığı, bu nedenle oto hırsızlık çetesinin de kendilerine ‘Vikingler’ ismini verdiği belirlendi. Emniyetteki sorgulamalarının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Murat A. tutuklandı. Çalıntı araçların tespit edilmesi ve delillere rağmen diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çete üyelerinin, hastane otoparklarından çaldıkları araçları Ayyıldız Sanayi Sitesi’nde kiraladıkları bir depoda parçaladıkları, bölümler halinda İvedik Organize Sanayi bölgesinde sattıkları öğrenildi. Depoda çok sayıda araç parçası ile oto lastiği ele geçirildi. Çalıntı araç parçaları ve lastikler, araç sahiplerine teslim edildi. Çetenin polis takibinden kaçmak için kendi aralarında şifreli konuştukları, çalınacak araca ‘sıva’, çaldıkları araca ‘beton’ ve çalıntı parçalara ‘moloz’ dedikleri öğrenildi. Çetenin son 5 ayda 16 araç çaldığı, ele geçirilen otomobillerden birinin Hollanda’dan çalınarak Türkiye’ye getirildiği ve aracın İnterpol tarafından arandığı ortaya çıktı.

Oto hırsızlık bürosu, bu yılın ilk 5 ayında yaptığı başarılı operasyonlarla oto hırsızlık olaylarında yüzde 60 düşüş sağladı. Buna göre 2017 yılının ilk 5 ayında 871 araç çalınırken, 2018 yılında ise bu rakam 357’e düştü. Aynı sürede oto hırsızlık büro ekipleri 5 projeli operasyon yaparken, 40 şüpheli yakalandı, 150 oto hırsızlık olayı ise aydınlatıldı.