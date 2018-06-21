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Ankara Haberleri: Hastanelerden çalıp depoda parçaladılar

ANKARA HABERLERİ

Hastanelerden çalıp depoda parçaladılar

Fevzi KIZILKOYUN
21.06.2018 - 15:28Son Güncelleme :

Başkent’teki hastanelerin otoparklarından otomobil çalan çete çökertildi. 16 araca el koyan polis ekipleri 13 kişiyi gözaltına aldı. Ele geçirilen araçlardan birinin Hollanda’dan çalındığı ve Interpol tarafından arandığı öğrenildi.

Fevzi KIZILKOYUN

Ankara’da başta Atatürk Araştırma Hastanesi olmak üzere sağlık kuruluşlarının otoparklarından araba çaldıkları belirlenen bir çete takibe alındı. Asayiş Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro ekipleri, 2 aylık teknik-fiziki takibin ardından şebekenin sistemini çözerken, çete üyelerinin de kimliklerini deşifre etti. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından 20 farklı adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskında çete lideri olduğu ileri sürülen Murat A. ile birlikte 13 kişi gözaltına alındı.

VİKİNGLER ÇETESİ

Çete lideri Murat A.’nın ‘Viking’ lakabı ile tanındığı, bu nedenle oto hırsızlık çetesinin de kendilerine ‘Vikingler’ ismini verdiği belirlendi. Emniyetteki sorgulamalarının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Murat A. tutuklandı. Çalıntı araçların tespit edilmesi ve delillere rağmen diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hastanelerden çalıp depoda parçaladılarINTERPOL’ÜN ARADIĞI OTOMOBİL

Çete üyelerinin, hastane otoparklarından çaldıkları araçları Ayyıldız Sanayi Sitesi’nde kiraladıkları bir depoda parçaladıkları, bölümler halinda İvedik Organize Sanayi bölgesinde sattıkları öğrenildi. Depoda çok sayıda araç parçası ile oto lastiği ele geçirildi. Çalıntı araç parçaları ve lastikler, araç sahiplerine teslim edildi. Çetenin polis takibinden kaçmak için kendi aralarında şifreli konuştukları, çalınacak araca ‘sıva’, çaldıkları araca ‘beton’ ve çalıntı parçalara ‘moloz’ dedikleri öğrenildi. Çetenin son 5 ayda 16 araç çaldığı, ele geçirilen otomobillerden birinin Hollanda’dan çalınarak Türkiye’ye getirildiği ve aracın İnterpol tarafından arandığı ortaya çıktı.

İLK 5 AYDA 150 OLAY AYDINLANDI

Oto hırsızlık bürosu, bu yılın ilk 5 ayında yaptığı başarılı operasyonlarla oto hırsızlık olaylarında yüzde 60 düşüş sağladı. Buna göre 2017 yılının ilk 5 ayında 871 araç çalınırken, 2018 yılında ise bu rakam 357’e düştü. Aynı sürede oto hırsızlık büro ekipleri 5 projeli operasyon yaparken, 40 şüpheli yakalandı, 150 oto hırsızlık olayı ise aydınlatıldı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Hastanelerden çalıp depoda parçaladılar hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Haziran 2018 tarihinde saat 15 28’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Hastanelerden çalıp depoda parçaladılar haberi güncellenecektir.

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