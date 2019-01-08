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Ankara Haberleri: Hastalarına ışık oluyor

ANKARA HABERLERİ

Hastalarına ışık oluyor

AA
08.01.2019 - 14:39Son Güncelleme :

Doğuştan gelen rahatsızlığı nedeniyle 12 yaşından sonra görme yetisini tamamen kaybeden Muharrem Mustafa Öcal, psikolog olarak görev yaptığı hastanede kendisine başvuranlara ‘ışık’ oluyor.

AA

Pursaklar Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nde psikolog olarak görev yapan görme engelli Muharrem Mustafa Öcal, yaşadığı zorluklara rağmen engellerin nasıl aşılabileceğinin en güzel örneğini sergiliyor.

Doğuştan genetik rahatsızlığı nedeniyle 12 yaşına kadar çok az da olsa görebilen, zamanla görme yetisini tamamen kaybeden Öcal, lise yıllarında okuduğu bir kitaptan etkilenerek terapist olmaya karar verdi.

Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olan Öcal, 2015'te Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde psikolog olarak göreve başladı. Evinden işine tek başına giden, hastanedeki tüm koridorları zihnine kazıyan Öcal, kimsenin yardımı olmadan hayatına devam ederken kendisine başvuran hastalara "Hayallerinizin peşinden koşun" diyerek umut oluyor.

İNSANLAR TAKDİR EDİYOR

Görme engelli bir psikoloğa terapiye gelmenin hastaları motive ettiğini belirten Öcal, şunları söyledi: "Karşılarında görme engelli, okumuş bir şekilde belli bir yere gelmiş birini gördükten sonra takdir ediyorlar. En çok gelen şikâyetler depresyon ve kaygı bozukluğu. Depresyondan ziyade kaygı bozukluğu görüyorum. Tetikleyenler çok. Tehdit algısı çok artmış durumda. Maddi sorunlar, kişiler arası sosyal sorunlar, iş hayatı, eğitim hayatı gibi bunlarla ilgili alanlarda değişkenler yani zorluklar arttıkça kaygı da artıyor." 

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