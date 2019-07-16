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Ankara Haberleri: Haşereye geçit yok

ANKARA HABERLERİ

Haşereye geçit yok

Hürriyet Haber
16.07.2019 - 16:03Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, insan ve çevre sağlığını tehdit eden haşerelerle özellikle larva döneminde savaşarak, zararlı canlıların üremesinin önüne geçmek amacıyla ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Hürriyet Haber

Ekipler çalışmalarını; rekreasyon alanları ve vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan noktaların yanı sıra foseptik, rögar, çöp konteynerleri, pazar yerleri, hayvan besihaneleri, dere yatakları, gölet, sulak alanlar gibi vektör üremesine müsait olan alanlarda yapıyor. Başkent’in 25 ilçesini kapsayan 313 hektarlık alanda çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, 26 mobil, 15 araç üstü atomizer ve 220 personelle mesai harcıyor.

ÇÖPLER AĞZI AÇIK ATILMAMALI

Vektörle mücadelede vatandaşlara da görev düştüğünü belirten Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı yetkilileri; çöplerin ağzı açık olarak atılmaması, poşetlerde ya da kapaklı bidonlarda saklanması gerektiği konusunda vatandaşları uyararak, mutfak atıklarının ve yiyeceklerin açıkta bırakılmaması gerektiğine de dikkat çekiyor. Rahatsızlık veren tüm kent zararlılarına karşı ev ve iş yerlerinin yanı sıra apartman boşluklarında ücret karşılığında ilaçlama yapan Büyükşehir Belediyesi’ne, vatandaşlar (0312) 384 66 10-11-12 numaralı telefonu arayarak ilaçlama hizmet talebinde bulunabiliyor.

ALTINKÖY İLAÇLANDI

Öte yandan Altındağ Belediyesi’ne bağlı ekipler de Altınköy Açık Hava Müzesi’ni baştan aşağı ilaçladı. Vatandaşların sağlıklı bir ortamda vakit geçirmesini sağlamak amacıyla dört ayrı ekip, Altınköy’ü haşerelerden arındırdı. Altınköy’ü tercih eden Ankaralıların sağlığı için çalıştıklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “İlaçlama çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyoruz. Yapılan çalışmayla Altınköy’ü ziyaret eden aileler rahat bir şekilde müzenin hayatının tadını çıkaracaklar. İlaçlama çalışmamız parkların yanı sıra ilçe genelinde sokak sokak düzenli olarak devam ediyor” dedi.

 

 

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