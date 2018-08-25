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Ankara Haberleri: Haşere ve kokuya ilaçlı müdahale

ANKARA HABERLERİ

Haşere ve kokuya ilaçlı müdahale

Hürriyet Haber
25.08.2018 - 10:38Son Güncelleme :

Kahramankazan Belediyesi, sıcak yaz günlerinde haşere ve koku oluşumunun önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Hürriyet Haber

İlçe genelindeki çay, dere ve su birikintisi gibi larva ve kötü koku oluşumunun yaşandığı alanlar ilaçlanıyor. Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ova Çayı’nın kenarları, su birikintileri, gübrelik alanlar, dereler başta olmak üzere, sinek larvası oluşumuna müsait tüm alanlarda yoğun bir ilaçlama çalışması yürütüyor. İlaçlama çalışmalarında insan sağlığına zararı bulunmayan ilaçlar ve profesyonel araçlar kullanılıyor. Çalışmalar kapsamında çay yatağındaki balçık yığınları da kepçeler aracılığıyla temizleniyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Haşere ve kokuya ilaçlı müdahale hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 25 Ağustos 2018 tarihinde saat 10 38’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Haşere ve kokuya ilaçlı müdahale haberi güncellenecektir.

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