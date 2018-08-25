Haşere ve kokuya ilaçlı müdahale

İlçe genelindeki çay, dere ve su birikintisi gibi larva ve kötü koku oluşumunun yaşandığı alanlar ilaçlanıyor. Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ova Çayı’nın kenarları, su birikintileri, gübrelik alanlar, dereler başta olmak üzere, sinek larvası oluşumuna müsait tüm alanlarda yoğun bir ilaçlama çalışması yürütüyor. İlaçlama çalışmalarında insan sağlığına zararı bulunmayan ilaçlar ve profesyonel araçlar kullanılıyor. Çalışmalar kapsamında çay yatağındaki balçık yığınları da kepçeler aracılığıyla temizleniyor.