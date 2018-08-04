Çubuk’ta, hububat üreticilerinin tarladaki hasattan ürünün patoza (harman işini yapan makine) verilmesine kadar uzun bir süreci kapsayan harman mesaisi, renkli görüntülere sahne oluyor. İlçeye bağlı kırsal mahallelerden Durhasan'da yaşayan çiftçiler, günün sonunda çuvallara doldurulup ambarlara kaldırılan hububat ürünlerinin tanesinin sap ve samanından ayrıştırıldığı harman yerinde, akşam geç vakitlere kadar ter döküyor.

GENÇLER ANKARA’YA GİTTİ

Mahalle sakinlerinden Selver Ünal (65), 80 haneli köyde genç olarak sadece oğlunun kaldığını, gençlerin artık köyleri tercih etmediğini dile getirdi. Ünal, “Bu yaşta eşime ve çocuğuma yardım ediyorum. Bir tane oğlum var, o da köyün tek genci. Burada kalsın diyorum ama kızlar iş çok diye köye gelmiyorlar. Şehirde oturursa evleniyorlar olmazsa evlenmiyorlar. Nasıl olacak bilmiyorum bugüne kadar bir kız bulamadık işte. Bu nedenle de gençler hep Çubuk'a ya da Ankara'ya gitti.” Burhan Ünal (27) da “Annem ve babamla birlikte yaşıyorum. Köyde yaşamak elbette zor. Bu köyde benden başka genç yok, son genç benim” ifadelerini kullandı.

ÜRÜN FAZLA PARA ETMİYOR

Eşine her işte yardım ettiğini vurgulayan Hatice Ünal (50) ise tan yerinin ağarmasıyla başlayan patoz mesailerinin akşama kadar sürdüğünü söyledi. Elde ettikleri ürünün fazla para etmemesinden yakınan Ünal, “Buğdayını çıkarıp bir kısmını kışlık için ayırıyoruz, bir kısmını da satarak harçlık yapıyoruz. Köyde, evde genç kalmayınca işler bize kaldı. Akşama kadar elde ettiğimiz bir ton buğday. Onu da satınca 800 lira ancak ediyor. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Sekiz çuval yem ancak yapıyor." Alican Ünal (53) da iklim şartları nedeniyle tarlalardan yılda sadece bir kez ürün alabildiklerini belirtti.