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Ankara Haberleri: Harcamaları uluslararası firmalara denetlettireceğiz

ANKARA HABERLERİ

Harcamaları uluslararası firmalara denetlettireceğiz

DHA
26.02.2019 - 08:58Son Güncelleme :

Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, “Yaptığımız tüm harcamaları uluslararası denetim firmalarına denetlettireceğiz. Biz öncelikle hesap vermeye talibiz. Katılımcı olacağız” dedi.

DHA

Dün Bağlıca'da eski bürokrat ve siyasilerin düzenlediği kahvaltı programına katılan Mansur Yavaş şöyle konuştu:

HERKESİN BAŞKANI OLACAĞIZ

“1 Nisan'dan itibaren Ankara´da kim başkent kimliğini öne çıkaracak, kim tozsuz ve çamursuz yollarda yürütecek, ulaşımı kim daha iyi yapacak, musluktan kim içilebilir suyu akıtacak, aynı zamanda belediye başkanının bu asli görevlerinin yanında Ankara´nın ekonomisini nasıl canlandırıp, işsiz bırakmayacak, herkesi sarıp sarmalayacak, bu projelerin yarıştığı bir seçim olacak. Gittiğimiz her yerde de görüyoruz herhalde, Ankaralılar 5 yıl beni kendilerine hizmet etmek için seçecekler, karar vermiş görünüyorlar. Seçim günü onlarla aynı olmadığımızı göstereceğiz. Oy versin vermesin, biz herkesin başkanı olacağız. Şimdiye kadar yapılan yanlışı biz yapmamış olacağız. Yaptığımız tüm harcamaları uluslararası denetim firmalarına denetlettireceğiz. Biz öncelikle hesap vermeye talibiz. Katılımcı olacağız.

NEDEN YAPMADINIZ ŞİMDİYE KADAR

Bu Ankara'da yoktu bu zamana kadar. Bir kişi karar verdiği zaman, sonuçlarını görüyoruz. Metro ilk yapacağımız işlerden biri. 'Neyle yapacaksınız, bizim arkamızda hükümet var' diyorlar. 25 yıldır Ankara´yı yöneten bir belediye başkanı, 17 yıldır aynı hükümet var, neden yapmadınız şimdiye kadar? Bu bir zihniyet meselesi çünkü. Alt üst geçişle, köylü kurnazı gibi trafik sorununu çözebileceklerini düşündüler. Görüyorsunuz, alt geçişlere bile balık adam sokmaya başladık insanları kurtarmak için Bakıyorsunuz Ankara'da akşamları hava kararmış, ulaşım yok. Ankara'da turist ne yapacak, nereyi gezecek? Turizmin herhalde ahlak bozduğunu düşünüyorlar. Ben Ankara Beypazarı'ında kültür turizmini canlandırdım. Allah'a çok şükür, oradaki bacasız fabrikaları bıraktık geldik. Bir tane de uygunsuz olay olmadı. Bırakın ahlak bozmayı, tam tersine insanların kültürünü birbiri ile paylaştığı bir değer olarak ortaya çıkıyor.” 

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