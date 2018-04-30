Halk Pide’ye zam yok

Dikdörtgen şeklindeki Halk Pide, Ramazan ayının ilk gününden itibaren Halk Ekmek büfeleri ve satış mağazalarında satışa sunulacak. Halk Ekmek tarafından üretilen Ramazan Pidesi’ne zam yapmayacaklarını açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, “Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da el değmeden üretilen 250 gramlık pidelerimizin fiyatı 70 kuruş olacak. Ramazan ayı boyunca ucuz ama doğal pidemizi, katkısız un, yumurta ve susamdan üretiyoruz. Her zaman olduğu gibi el değmeden ürettiğimiz pidemizi özel ambalajında satışa sunacağız. Üretim kapasitemiz tüm ihtiyaçları karşılamaya yetecek şekilde artırıldı. Hatta talep artıkça kapasiteyi de artıracağız” dedi.

KRİSTAL GEYİK HALK EKMEK’İN

Öte yandan Ankara Halk Ekmek Fabrikası, Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ‘Kristal Geyik Ödülleri’nde, Mühendislik Kategorisi’nde ‘Yılın Gıda Sanayi Kuruluşu’ seçildi. Ödül Töreni’nde konuşan Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, günde 1 milyon ekmek üretme kapasitesine sahip, 428 satış büfesi ve 10 fabrika satış mağazasıyla Türkiye’nin 500 firması arasında yer alan Halk Ekmek’in, üniversite-sanayi işbirliğini desteklediğini söyledi.