Halk kime inanıyorsa ona yetki verecek

31 Martta ülkenin yerel seçime gittiğini belirten Başkan Yaşar, “Savaşa değil seçime gidiyoruz. Vatandaşımız, özgür iradesiyle sandığa gidip yerel yöneticisini seçecek. Halk bütün adayları dinleyecek kime inanıyorsa ona yetki verecek” dedi. Seçilenin de kaybedenir de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu kaydeden Yaşar özetle şunları söyledi:



VATANSEVERLİĞİMİZİ KİMSEYE ÖLÇTÜRMEYİZ



“Bizim partimizden seçilirse vatan haini, diğer partiden seçilirse kahramandır diyemezsiniz. Bu dil ülkeyi kutuplaştırır. Demokrasiye inanmak zorundasınız. Ne ben ne de Sayın Yavaş, vatanseverliğimizi kimseye ölçtürmeyiz. Zaten yasalara ters bir durum olsa yetkili kurumlar adaylığımızı kabul etmez. Bunun için bu bir beka sorunu değil, Cumhuriyetin Başkenti Ankara’yı, Cumhuriyetçilerin idare etmesi durumudur. Belediyecilik siyaset yapma makamı değil, halka hizmet makamıdır. 10 senedir Yenimahalle’de kimseyi ötekileştirmeden, her yurttaşa eşit davranarak hizmet sunduk. Eğer ilçe sakinlerimiz yetki verirse, bu anlayışla yönetmeye devam edeceğiz. Sizin kaynaklarınızı eşe, dosta, yandaşa değil Ankaralılara harcayacağız.”