Halı kilim travel

KARŞIYA GEÇMEK BÜYÜK DERT



Cengiz Aytmatov Caddesi’nde, Diriliş (Yalı 8) Sitesi ile Yol-İş (06) Sitesi arasında kalan orta refüjün birkaç yıl öncesine kadar yaya kullanımına açık olduğunu aktaran Hürriyet Ankara okuru, “Yayaların kullandığı orta refüj, yenileme çalışmaları sırasında kapatıldı. Her gün iş güzergâhındaki otobüsü kullanan yayalar, okullarına giden öğrenciler ve özellikle de yaşlılar, bu noktadan geçişlerde büyük sorun yaşıyor” diyor.



Vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ‘orta refüjü yaya geçişine uygun hâle getirilmesini’ istiyor.









