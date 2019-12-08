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Ankara Haberleri: Halı kilim travel

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Halı kilim travel

Hürriyet Haber
08.12.2019 - 15:14 |Son Güncelleme :

Yenimahalle’de otobüs durağı güzergâhında kalan yaya geçidini orta refüj yuttu. Yağışlı havalarda çamur içinde kalan refüje, vatandaşlar halı ve kilim sererek önlem almaya çalışıyor.

Hürriyet Haber

KARŞIYA GEÇMEK BÜYÜK DERT

Cengiz Aytmatov Caddesi’nde, Diriliş (Yalı 8) Sitesi ile Yol-İş (06) Sitesi arasında kalan orta refüjün birkaç yıl öncesine kadar yaya kullanımına açık olduğunu aktaran Hürriyet Ankara okuru, “Yayaların kullandığı orta refüj, yenileme çalışmaları sırasında kapatıldı. Her gün iş güzergâhındaki otobüsü kullanan yayalar, okullarına giden öğrenciler ve özellikle de yaşlılar, bu noktadan geçişlerde büyük sorun yaşıyor” diyor.

Halı kilim travel
Vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ‘orta refüjü yaya geçişine uygun hâle getirilmesini’ istiyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Halı kilim travel hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Aralık 2019 tarihinde saat 15 14’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Halı kilim travel haberi güncellenecektir.

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