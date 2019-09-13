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Uğur Yüksel

Uğur Yüksel

ugur@thisiszu.com

Haftanın filmleri

13 Eylül 2019

Emin Alper’in son filmi Kız Kardeşler, özellikle başrolündeki üç oyuncunun performanslarıyla öne çıkıyor ve yılın en iyi yerli yapımlarından birisi olmayı başarıyor. Bu yılın “Altın Ayı” ödüllü filmi “Eşanlamlılar”, gerilim sevenlere “Cehennem Gecesi” ve “Casus”, biyografik filmlerden hoşlananlara “Elektrik Savaşları”, haftanın diğer seçenekleri...

KIZ KARDEŞLER

Yönetmen: Emin Alper
Oyuncular: Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir
2019-TÜRKİYE, ALMANYA, HOLLANDA, YUNANİSTAN-107’
DRAM

İLK BAKIŞTA: Sinemamızın başarılı isimlerinden Emin Alper’in yazıp yönettiği film, en son Saraybosna’da En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazandı.
NE ANLATIYOR: Farklı yaşlardaki üç kız kardeş, Reyhan, Nurhan ve Havva, küçük yaşta köyden kasabaya besleme olarak gönderilmişlerdir. Ne var ki, yanlarına verildikleri ailelerde tutunamazlar ve birbiri ardına baba ocağına geri gönderilirler. Dağ köyündeki evlerinde, birbirlerinden güç alarak ayakta kalmaya çalışan üç kız kardeş, bir yandan da tekrar kasabaya gidebilmek için aralarında gizli bir rekabet içine girerler.
SON KARAR: Özellikle kız kardeşleri canlandıran üç oyuncunun güçlü performanslarıyla öne çıkan film, yılın en iyi yerli yapımlarından. Kaçırmayın.

Haftanın filmleri

ALTIN AYI HAKKIDIR

EŞANLAMLILAR/SYNONYMES

Yönetmen: Nadav Lapid
Oyuncular: Tom Mercier, Quentin Dolmaire, Louise Chevillotte
2019-FRANSA, İSRAİL, ALMANYA-123’
DRAM

İLK BAKIŞTA: 2014’te !f İstanbul’da da izleme şansı bulduğumuz “The Kindergarten Teacher” ile büyük bir çıkış yakalayan İsrailli yönetmen Nadav Lapid’in senaryosunu yazıp yönettiği film, bu yıl Berlin’de Altın Ayı’nın da sahibi oldu.
NE ANLATIYOR: Yoav, hiç hazzetmediği ülkesi İsrail’den, sonuna kadar benimsemeye karar verdiği Paris’e taşınır. Kökenlerini silmek, Fransız olmak, Père Lachaise mezarlığına gömülmek ister ama özü, bedenindedir, çifte kimliği onu hiç bırakmaz.
SON KARAR: Başrolündeki Tom Mercier’in performansıyla övülen film, haftanın en iyi seçeneği.

Haftanın filmleri

SÖNMEYEN YANGIN

CEHENNEM GECESİ BURN

Yönetmen: Mike Gan
Oyuncular: Tilda Cobham-Hervey, Suki Waterhouse, Josh Hutcherson
2019-ABD-88’GERİLİM

İLK BAKIŞTA: Mike Gan’ın yazıp yönettiği bu ilk uzununda, “Açlık Oyunları” serisinin Peeta’sı olarak ünlenen Josh Hutcherson başrolde.
NE ANLATIYOR: Yalnız ve dengesiz bir kadın olan benzin istasyonu görevlisi Melinda, kendine aşırı güvenli ve dışa dönük bir kişilik olan iş arkadaşı Sheila’nın gölgesinde kalmaktan bıkıp usanmıştır. Nakit paraya acil ihtiyaç duyan Billy benzin istasyonunu soymaya karar verir.
SON KARAR: Yönetmen Gan, A sınıfı gerilim yaratamasa da umut vadeden bir yönetmen olmayı başarıyor.

.Haftanın filmleri

MESAJ ALINDI

CASUS/THE OPERATIVE
Yönetmen: Yuval Adler
Oyuncular: Diane Kruger, Martin Freeman, Cas Anvar
2019-FRANSA, İSRAİL, ALMANYA-116’
GERİLİM

İLK BAKIŞTA: İsrailli yönetmen Yuval Adler’in Yiftach R. Atir’in romanından uyarladığı filmin başrolünde Diane Kruger var.
NE ANLATIYOR: Rachel’a bir gün telefonda iki kelime söylenir: ‘Baban öldü.’ Bunun anlamı, Mossad ajanı olan Rachel’ın kimliğinin açığa çıkması demektir. Kendi teşkilatı için bile bir risk haline gelen Rachel, biriminin en iyi casusu olduğu için son bir görevde kullanılmak istenir.
SON KARAR: Casus gerilimlerinden hoşlananların ilgisini çekecektir.

 Haftanın filmleri

EDISON VS. TESLA

ELEKTRİK SAVAŞLARI/THE CURRENT WAR

Yönetmen: Alfonso Gomez-Rejon
Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Michael Shannon, Nicholas Hoult, Tom Holland
2017-ABD-107’
DRAM, BİYOGRAFİ, TARİH

İLK BAKIŞTA: “Glee”, “The Carrie Diaries” ve “American Horror Story” gibi son dönemin çok konuşulan dizileriyle tanıdığımız Alfonso Gomez-Rejon’un yönettiği filmde, Thomas Edison’ı Benedict Cumberbatch, Nikola Tesla’yı da Nicholas Hoult canlandırıyor.
NE ANLATIYOR: Thomas Edison, George Westinghouse ve Nikola Tesla... Endüstriyel çağın en büyük mucitlerinden üç kahraman. 19. yüzyıl sonlarında elektrik sistemi üzerine, adeta bir savaşı andıran kıyasıya bir rekabete girişirler. Entrikalarla dolu süreçte rakiplerini alt eden isim, 1893 Dünya Fuarı’nı aydınlatacak akım türünün patent sahibi olacaktır. Kazanan, tarihin akışını, dünyanın kaderini değiştirecektir.
SON KARAR: Günümüzde bile bilim insanlarını ikiye ayırmaya devam eden Edison-Tesla mücadelesini merak edenlere önerilir.

 Haftanın filmleri

BUNLAR DA VAR

ÖLÜMCÜL TEMAS/3 LIVES

Yönetmen: Juliane Block
2019/ALMANYA/GERİLİM
Emma, onu kaçıranlardan kurtulmasına yardım eden insanlardan birinin saldırıda bulunan kişi olduğunu fark eder.

Haftanın filmleri

ARKADAŞIM BENJAMİN/BENJAMİN THE ELEPHANT

Yönetmen: Tim Trachte
2019/ALMANYA/ANİMASYON
Benjamin iyi kalpli, biraz şapşal ve epey sakar bir fildir. Yaşadığı hayvanat bahçesindeki tüm hayvanlar onun ailesidir. En yakın arkadaşı ise onu okul çıkışları ziyaret eden 9 yaşındaki Otto’dur. Fakat bir gün, mutlu dünyası tehlikeye girer.

Haftanın filmleri

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