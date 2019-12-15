Hafriyatçıya can suyu

Meclis’ten oy çokluğuyla geçen karara, AK Parti ve MHP ‘kabul’ oyu verirken, CHP ve İYİ Parti grubu ‘ret’ oyu kullandı. Ankara Hafriyatçılar Derneği Başkanı Selçuk Karadağ, “Bu karar hafriyatçı esnafına can suyu olmuştur” dedi.



MHP GÜNDEME TAŞIDI



MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, Ankara’da ‘hafriyat sahalarına döküm için alınan ücretin yanında inşaatlar arasında taşınarak dolgu için kullanılan hafriyattan da ücret alınmasının yönetmeliğe ve hafriyat tarifesine aykırı’ olduğuna dikkat çekerek uygulamanın kaldırılması için önerge verdi. Önergeyi inceleyen ve rapor hazırlayan ABB Meclisi Hukuk ve Tarifeler Komisyonu, ‘uygulamadan vazgeçilmesi’ kararı aldı.







ALMAMASI GEREKİYORDU



Rapor bu ay Meclis’te görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi. Kararı olumlu karşıladıklarını belirten Ankara Hafriyatçılar Derneği Başkanı Selçuk Karadağ şunları söyledi: “Belediyenin almaması gereken bir ücretti. Hem tarifede yoktu hem de Meclis kararında. İnşaat sektörünün yaşadığı sıkıntılı dönemde bu karar hafriyatçı esnafına can suyu olmuştur. Hem müteahhitleri hem hafriyatçıları rahatlatmıştır. Karar için olumlu olumsuz oy kullanan tüm Meclis üyelerine ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederiz.”







