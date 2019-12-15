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Ankara Haberleri: Hafriyatçıya can suyu

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Hafriyatçıya can suyu

Murat YILMAZ
15.12.2019 - 15:22 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, Başkent’te inşaat ve arsalarda dolgu için kullanılan hafriyattan ücret alınmamasını kararlaştırdı.

Murat YILMAZ

Meclis’ten oy çokluğuyla geçen karara, AK Parti ve MHP ‘kabul’ oyu verirken, CHP ve İYİ Parti grubu ‘ret’ oyu kullandı. Ankara Hafriyatçılar Derneği Başkanı Selçuk Karadağ, “Bu karar hafriyatçı esnafına can suyu olmuştur” dedi.

MHP GÜNDEME TAŞIDI

MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, Ankara’da ‘hafriyat sahalarına döküm için alınan ücretin yanında inşaatlar arasında taşınarak dolgu için kullanılan hafriyattan da ücret alınmasının yönetmeliğe ve hafriyat tarifesine aykırı’ olduğuna dikkat çekerek uygulamanın kaldırılması için önerge verdi. Önergeyi inceleyen ve rapor hazırlayan ABB Meclisi Hukuk ve Tarifeler Komisyonu, ‘uygulamadan vazgeçilmesi’ kararı aldı.

Hafriyatçıya can suyu

ALMAMASI GEREKİYORDU

Rapor bu ay Meclis’te görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi. Kararı olumlu karşıladıklarını belirten Ankara Hafriyatçılar Derneği Başkanı Selçuk Karadağ şunları söyledi: “Belediyenin almaması gereken bir ücretti. Hem tarifede yoktu hem de Meclis kararında. İnşaat sektörünün yaşadığı sıkıntılı dönemde bu karar hafriyatçı esnafına can suyu olmuştur. Hem müteahhitleri hem hafriyatçıları rahatlatmıştır. Karar için olumlu olumsuz oy kullanan tüm Meclis üyelerine ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederiz.”

Hafriyatçıya can suyu

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Hafriyatçıya can suyu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Aralık 2019 tarihinde saat 15 22’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Hafriyatçıya can suyu haberi güncellenecektir.

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