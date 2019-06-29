Kaza, önceki gün saat 15.00 sıralarında Mamak ilçesindeki Şehit Hanifi Mutlu Caddesi'nde meydana geldi. Mikail Y. (50) yönetimindeki Mamak Belediyesi'ne ait 06 GD 5870 plakalı hafriyat kamyonu, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Burhan Erayhan'a çarptı. Erayhan, çarpmanın şiddetiyle savrularak yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Burhan Erayhan´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çevre güvenliği alan polis ekipleri ise, olay yerinde incelemelerde bulundu. Kamyon şoförü Mikail Y. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Hafriyat kamyonu çocuğa çarptı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Haziran 2019 tarihinde saat 15 40’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Hafriyat kamyonu çocuğa çarptı haberi güncellenecektir.