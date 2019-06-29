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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Hafriyat kamyonu çocuğa çarptı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Haziran 2019 tarihinde saat 15 40’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Hafriyat kamyonu çocuğa çarptı haberi güncellenecektir.