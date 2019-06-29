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Ankara Haberleri: Hafriyat kamyonu çocuğa çarptı

ANKARA HABERLERİ

Hafriyat kamyonu çocuğa çarptı

DHA-AA
29.06.2019 - 15:40Son Güncelleme :

Ankara´da 12 yaşındaki Burhan Erayhan, bisikletiyle yolun karşısına geçerken hafriyat yüklü kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çocuğun olay yerine gelen anne ve babası sinir krizi geçirdi.

DHA-AA

Kaza, önceki gün saat 15.00 sıralarında Mamak ilçesindeki Şehit Hanifi Mutlu Caddesi'nde meydana geldi. Mikail Y. (50) yönetimindeki Mamak Belediyesi'ne ait 06 GD 5870 plakalı hafriyat kamyonu, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Burhan Erayhan'a çarptı. Erayhan, çarpmanın şiddetiyle savrularak yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Burhan Erayhan´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çevre güvenliği alan polis ekipleri ise, olay yerinde incelemelerde bulundu. Kamyon şoförü Mikail Y. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Hafriyat kamyonu çocuğa çarptı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Haziran 2019 tarihinde saat 15 40’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Hafriyat kamyonu çocuğa çarptı haberi güncellenecektir.

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