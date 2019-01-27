Hafızasını kaybetti yaşama sanatla sarıldı

Özel bir şirkette çalışırken 4 yıl önce geçirdiği iş kazasında başından aldığı ağır darbe sebebiyle zihni yeni doğmuş bir bebeğinkiyle aynı düzeye dönen iki çocuk babası Mustafa Sarıtepe, eşinin destekleriyle hayatı sil baştan öğrendi. Eşi ve çocukları dahil kimseyi hatırlayamayan, konuşmayı, okuma-yazmayı unutan, yürümeyi yeniden öğrenmek zorunda kalan Sarıtepe, eşi tarafından her gün götürüldüğü Sincan Halk Eğitim Merkezi'ndeki sanat kurslarıyla unuttuğu anılarını yerine koymaya başladı.

Kazanın ardından 11 yıldır evli olduğu eşi ile yaşadıkları kabus gibi günleri anlatan 41 yaşındaki Aygül Sarıtepe, üniversite mezunu olan eşinin işe girdikten 8 ay sonra bu kazayı geçirdiğini, uzun süre yoğun bakımda kaldığını ve uyandığında hiçbir şeyi hatırlamadığını belirtti. O dönem büyük kızının 5 yaşında, küçük kızının da 7 aylık olduğunu aktaran Sarıtepe, bu süreçte sağ tarafında güç kaybı yaşayan eşinin sık sık nöbet geçirdiğini söyledi.

Sarıtepe, "Mustafa evden dışarı çıkamıyordu. Okuma-yazması sıfırlandı, çocukları, beni tanımıyordu. Onun için hepimiz 'anne ve babaydık.' Bana iki sene 'anne' dedi. Başka bir kelime de söylemiyordu" ifadelerini kullandı.

Eşi ile iki yıl belediyenin okuma-yazma kurslarına gittiğini anlatan Sarıtepe, "Ardından Sincan Halk Eğitim Merkezi'ne gelmeye başladık. Burada kolunu biraz daha kullanabilmeye başladı. Ebru ve noktalama çalışmaları çok hoşuna gitti" dedi. Bu süreçte eşine sürekli hikaye okuduğunu, konuşmasının böyle geliştiğini belirten Sarıtepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

YAŞADIKLARIMIZ ÇOK ZORDU

"Yazıları hiç tanımıyordu ama devamlı telefonu göstererek görselliğini kuvvetlendirdim. Böylelikle telefonunu yeniden kullanmaya başladı. Tek başına hiçbir yere gidemezdi, her yere beraber gittik, geldik. Evde asla yalnız bırakamıyordum. Yaşadıklarımız çok zordu. Çok sakin Mustafa'dan hırçın, her şeye bağıran birine dönüşmüştü. Halk eğitim kursunda yaptığı ebru, noktalama çalışmalarıyla hafızasındaki parçalar oturmaya başladı. Artık çocuklarla iletişim kurmaya, onlarla oynamaya çalışıyor."

Eşinin kendilerini tanımaya ve kabullenmeye başladığını anlatan Sarıtepe, "Halk eğitim kursu eşimin hayatını çok değiştirdi. Görenler hep nereden nereye diyorlar. Kazadan sonraki haliyle şimdiki hali o kadar farklı ki. Elini bile kullanamıyordu, yürümüyordu. Eşim hala kaza anını hatırlamıyor ama daha eskiyi hatırlıyor. Mesela bana çok eskiden aldığı bir hediyeyi gördüğünde hatırlayabiliyor" dedi. Sarıtepe, eşinin malulen emekli olduğunu ifade ederek, kaza esnasında eşinin beyninde okuma kısmının ciddi bir şekilde zarar gördüğünü, bu nedenle hiçbir zaman tam olarak düzelemeyeceğini dile getirdi.

İÇİNE KAPANIK VE MUTSUZDU

SİNCAN Belediyesi ve Sincan Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen kursun eğitimcilerinden Hakime Saraçoğlu da Mustafa Sarıtepe'nin kursa ilk geldiğinde çok içine kapanık ve mutsuz olduğunu söyledi. Bunun üzerine onu biraz daha rahatlatabilmek için ebru ve noktalama çalışmalarına başladıklarına anlatan Saraçoğlu, "Mustafa beydeki değişim fark ediliyor. Sınıfa hep yüzü gülerek giriyor, herkese selam veriyor. Bunlar çok güzel gelişmeler. Evde de çok sakinleştiğini öğrendim. İnşallah sağlığına kavuşabilir" diye konuştu. Anılarını belli bir oranda hatırlamasına karşın konuşmakla ilgili sağlık sorunları devam eden Mustafa Sarıtepe, "Kursta olmaktan mutluyum. Ebru yapmayı çok seviyorum. Daha iyiyim" dedi.