Hacı Bayram’da mezarlığa iptal

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Hacı Bayram Camii yakınındaki 30 mezar yerinin tahsisini iptal etti. CHP Etimesgut Meclis Üyesi Ertan Işık, Meclis’e verdiği önergede Hacıbayram Camii’nin yakınındaki alanın mezarlık olarak düzenlenmesine ilişkin, ‘10 Şubat 2017 tarihli Meclis kararının iptal edilerek buranın kullanım amacına uygun park olarak düzenlenmesini, alanda bulunan definin kaldırılması için işlemlerin başlatılmasını, satışı yapılan mezar parsellerinin iptal edilerek ücretlerinin geri verilmesini’ talep etti. Önergeyi inceleyen İmar ve Bayındırlık Komisyonu, alanla ilgili rapor hazırladı.

TURİSTİK BÖLGEYİ OLUMSUZ ETKİLER

Raporda ‘Bölgenin turizm ve ticaret odaklı bir merkez konumunda olması, Hacıbayram Camii ve çevresinin UNESCO Geçici Dünya Mirası Listesi’nde bulunuyor olması sebebiyle turistik amaçlı kullanımlar ile mezarlık kullanımlarının aynı alanda yer almasının birbirini olumsuz etkileyebilecek sonuçlara sebebiyet verebileceği’ belirtildi.

‘EVLİYALARA SAYGISIZLIK’ GÖRÜŞÜ

Komisyon Raporu’nda ayrıca, “Ülkemizin meneviyatı ve tarihi açısından büyük öneme sahip olan Hacıbayram Veli Türbesi ile Şeyh İzzettin Türbesi yakınına yeni defin yapılmasına izin veren bu uygulamanın da tüm vatandaşlarca söz konusu manevi değerlere sahip evliyalara yapılmış bir saygısızlık gibi de algılanabileceği hususu göz önüne alınarak, çok daha hassas yaklaşılmasının uygun olacağı” görüşüne yer verildi. Raporu oy birliğiyle kabul eden Büyükşehir Meclisi, 10 Şubat 2017’de alınan Meclis kararının iptal edilmesini, alanda yapılmış olan mevcut definin teklik oluşturmaması amacıyla iki adet define izin verilmesini, boş defin yerlerine yapılan tüm tahsislerin iptal edilmesini kararlaştırdı.

KAMU VİCDANINI RAHATSIZ EDİYORDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla bölge için çalışma yaptığını ve önerge sunduğunu kaydeden CHP Etimesgut Meclis Üyesi Ertan Işık, “Hacı Bayram Veli Cami’nin yanındaki bu alan belli bir ailenin mezarlığına dönüştürülmek istenmişti. Bu iş Ankara’daki kamu vicdanını ve bizi rahatsız ediyordu. Diğer partilerin de oy birliğiyle o mezar yerlerinin 30 tanesini iptal ettik. 3’ünü de iptal etmek isterdik. Defin yapılanın taşınmasını da talep ediyorduk ama Meclis aritmetiği malumunuz, bu kadarına gücümüz yetti. Ben hassasiyet gösteren Meclis’teki tüm parti gruplarına teşekkür ediyorum” dedi.