Hacer’in mutlu günü

Ankara Hanım Elleri Derneği Başkanı Asiye Mutlu ve Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş’ın destekleriyle, Abidin Yılmaz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde temsili düğün töreni gerçekleştirildi. Gelinlik giyen ve kuaförde saçları yapılan Taş, huzurevi sakinleri ve davetlilerle en mutlu gününü paylaştı. Temsili düğün töreninde, engelli arkadaşları da Taş’a kına yaktı. Anne Gülhan Taş, “Gelin olmayı çok arzu ediyordu. Çok heyecanlı, bu heyecana biz de katıldık” dedi. Başkan Demirbaş da “Allah gülümsemeyi eksik etmesin yüzünden” diye konuştu.







