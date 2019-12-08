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Ankara Haberleri: Hacer’in mutlu günü

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Hacer’in mutlu günü

AA
08.12.2019 - 10:02 |Son Güncelleme :

Çubuk'ta yaşayan serebral palsi hastası Hacer Taş'ın, düğün hayali gerçekleştirildi.

AA

Ankara Hanım Elleri Derneği Başkanı Asiye Mutlu ve Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş’ın destekleriyle, Abidin Yılmaz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde temsili düğün töreni gerçekleştirildi. Gelinlik giyen ve kuaförde saçları yapılan Taş, huzurevi sakinleri ve davetlilerle en mutlu gününü paylaştı. Temsili düğün töreninde, engelli arkadaşları da Taş’a kına yaktı. Anne Gülhan Taş, “Gelin olmayı çok arzu ediyordu. Çok heyecanlı, bu heyecana biz de katıldık” dedi. Başkan Demirbaş da “Allah gülümsemeyi eksik etmesin yüzünden” diye konuştu. 

Hacer’in mutlu günü

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Hacer’in mutlu günü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Aralık 2019 tarihinde saat 10 02’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Hacer’in mutlu günü haberi güncellenecektir.

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