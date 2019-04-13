Güzel başkentimize gönülden sevgilerimle

Özhaseki, teşekkür mesajında özetle şu ifadelere yer verdi: “Değerli Ankaralı hemşehrilerim, kıymetli yol arkadaşlarım. 111 projemizle Ankaramız için ‘Niyet hayır, akıbet hayır’ dedik ve ekibimizle yola revan olduk. Projelerimizi sizlerle paylaşmaktan her defasında ayrı bir heyecan duyduk. Ankaramızı, ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine uygun hale getirmek, dünyaya örnek bir başkent yapmak, 'ben' değil 'biz' merkezli, şeffaf ve istişare odaklı bir yönetimi hâkim kılmak için, gecemizi gündüzümüze katacağımız konusunda Ankaramızla ahitleştik. Seçim günü geldi ve Ankaramız kararını verdi. Bizler, milletimizin kararının tüm kararlardan, milletimizin seçiminin tüm seçimlerden üstün olduğu inancını esas alan kutlu bir davanın neferleriyiz, kadim bir medeniyetin evlatlarıyız. Bu kutlu davadan aldığımız terbiyeyle; 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçlarının başta Ankaramıza, ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Ülkemizin her noktasında görev alan belediye başkanlarımızı can-ı gönülden kutluyorum. 17 yıldır sürdürülen çığır açan hizmetleri sürdürmeleri noktasında başarılar diliyor, aldıkları görevleri birer bayrak yarışı olarak görmelerini temenni ediyorum. Güzel Başkentimize ve hemşehrilerimize gönülden sevgilerimle.”