Güven ortamı sağlandı

Hürriyet Ankara, kentin simgelerinden tarihi Ankara Kalesi’nde yaşanan güvenlik sorunlarını önlemek amacıyla iki ay önce başlatılan ‘bekçi’ uygulamasıyla ilgili esnafla görüştü. Daha önce ‘surlara yazılan yazılar’, ‘gece alemleri’, ‘turistleri rahatsız edici davranışlarla’ gündeme gelen Kale’deki asayişi sağlamakla görevli bekçiler, gündüzleri 2’şer, geceleri de 8’er kişilik ekipler halinde devriye geziyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli bekçiler, surlar ve çevresinde kuş uçurtmazken; Kale esnafı da uygulamadan memnun olduklarını söylüyor. Güvenlik önlemi alınması için önceki yıllarda Valilik ile Büyükşehir Belediyesi’nden talepte bulunduklarını vurgulayan esnaflardan Tijen Katı, şunları söyledi:

DÜKKÂNIMDA HUZURLUYUM

“Hemen girişte özel güvenlik var ama dilenen çocuklara bile müdahale edemiyorlar, çünkü yetkileri yok. Dilenen çocuklardan tutun da akşam saat 17.00’den sonra ortaya çıkan ve olumsuz davranışlarda bulunan insanlara kadar hepsi, Kale’yi ziyaret edenleri rahatsız ediyorlar. O yüzden şahsen bu uygulamanın başlamasından dolayı çok mutluyum. Bir kere artık dükkânımda huzurluyum. Kale için çok iyi. Ama bir yandan da bu kadar güvenlik önleminin alınıyor olması endişelenmemiz gerektiği hissini de uyandırıyor. Dünyanın her yerinde turizme açık alanlarda güvenlik çoktur ama işte keşke hiç gerek olmasa.”

SAYI ARTIRILABİLİR

“Çocukluğumdan beri buradayım” diyen esnaflardan Devran İpekçi ise, şöyle konuştu:

“Önceleri burada insanlar arabasını park etse bile kesici aletlerle yaklaşıp para isteyen şahıslar vardı. Ama son birkaç yıldır bu olaylar artık yaşanmıyor. Şimdi özel güvenliklere bir de bekçilerin ilave olmasıyla birlikte iyice azaldı bu tür olumsuz davranışlar. Ama bekçi sayısı biraz daha artırılabilir. Çünkü çok fazla insan geliyor. Örneğin gündüzleri iki olan bekçi sayısı dörde çıkarılabilir.”

OLUMSUZ OLAYLARIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Ankara Kalesi’nin 12 yıllık esnafı Osman Tekin ise, “Surların içi 5-6 yıl önce restore edildi. Restorasyondan sonra şartlar her geçen gün biraz da düzeldi ve beraberinde ziyaretçi sayısı da arttı. Son olarak Emniyet’in de burada bekçi uygulamasını başlatması ile bir güven ortamı sağlandı. Önceleri hep olumsuz olaylarla gündeme geliyordu ama artık önüne geçilmiş oldu. Esnaf olarak biz çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.