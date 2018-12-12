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Ankara Haberleri: Gürültü denetimi devam ediyor

ANKARA HABERLERİ

Gürültü denetimi devam ediyor

Hürriyet Haber
12.12.2018 - 09:26Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi, gürültü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla gürültü değerlendirme denetimlerini sürdürüyor.

Hürriyet Haber

Endüstri, işyeri, eğlence merkezlerine yönelik yapılan denetimlerde gürültü kaynaklarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı genelgesinde yer alan ölçülerde olup olmadığı hassas cihazlarla yerinde tespit ediliyor. Ekipler ayrıca, eğlence merkezleri olarak hizmet veren işletmelere (canlı müzik ya da müzik yayını yapılan işyerleri) ruhsat izni verilmesi için de gürültü denetimi gerçekleştiriyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Gürültü Değerlendirme Birim Sorumlusu Yakup Coşkun şu bilgileri verdi:

CEZA 9-29 BİN TL ARASINDA

“Gürültü yönetmelik sınır değerlerini aşan işletmeye izolasyon yapması için süre veriyoruz, verilen sürenin sonunda tekrar ölçüm yapıyoruz. Bakanlık tarafından yayımlanan yönetmelikte yer alan standartları aşan işletmelere gerekli tedbir ve önlemleri alıp ses izolasyonlarını yaptırmadıkları takdirde idari para cezası uygulanıyor. Cezai işlemler şu anda iş yerleri için 9 bin TL, eğlence yerlerinde ise 29 bin TL civarında.”

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Gürültü denetimi devam ediyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Aralık 2018 tarihinde saat 09 26’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Gürültü denetimi devam ediyor haberi güncellenecektir.

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