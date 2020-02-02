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Ankara Haberleri: Gurmeler buluştu

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Gurmeler buluştu

Haşim KILIÇ
02.02.2020 - 10:29 |Son Güncelleme :

Yemeği belirli ritüellerle keyfe dönüştüren ve geçmişi 800 yıl öncesine dayanan Chaine Des Rotisseurs’un Ankara üyeleri, 2020’nin ilk yemeğinde bir araya geldi. Gecede Perulu şef Jean Carlo’nun hazırladığı menü sunuldu.

Haşim KILIÇ

Niki Restoran’da gerçekleşen yemeğin ev sahipliğini Chaine Des Rotisseurs Ankara Başkanı Ethem Atınç üstlendi. Geceye bazı büyükelçiler ve topluluk üyeleri katıldı. Katılımcılar arasında UNICEF Türkiye Temsilcisi Philipp Duamelle,...

 

 





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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Gurmeler buluştu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Şubat 2020 tarihinde saat 10 29’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Gurmeler buluştu haberi güncellenecektir.

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