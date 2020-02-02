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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Gurmeler buluştu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Şubat 2020 tarihinde saat 10 29’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Gurmeler buluştu haberi güncellenecektir.