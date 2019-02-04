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Ankara Haberleri: Gündüz adayların gece alemcilerin

ANKARA HABERLERİ

Gündüz adayların gece alemcilerin

Sedat CENİKLİ
04.02.2019 - 14:39Son Güncelleme :

Ovacık’ta, sürücü adaylarının parkur olarak kullandığı 695’inci Sokak ve çevresi, kaçak moloz dökümü ve gece alemleri yüzünden çöplüğe döndü. Vatandaşlar, bölgedeki çevre kirliliğinin önlenmesini istiyor.

Sedat CENİKLİ

Keçiören Belediyesi Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanı’nın da bulunduğu Ovacık’ta, sürücü adaylarının parkur olarak kullandığı 695’inci Sokak ile çevresinin kaçak moloz dökümü ve gece alemleri yüzünden çöplüğe dönmesi, vatandaşa isyan ettirdi. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin zabıta denetimlerinden kaçan şahıslar, ev ve iş yerlerinde yapılan tadilatlardan çıkan molozları yol boyunca boş buldukları yerlere atıyor. Döküm alanlarına 20 TL vermek ya da ilçe belediyelerine çuval başına 2 ila 4 TL ücret ödemek istemeyenlerin, çuvallarla attıkları molozlar yüzünden yol kenarlarında çöp tepeleri oluşuyor. Bilinçsiz kişilerce atılanlar arasında inşaat malzemesinden evsel çöplere, eski mobilyalardan tesisat malzemelerine, plastik atıklardan alkol şişelerine kadar çok sayıda atık bulunuyor.

Gündüz adayların gece alemcilerin

KİRLETİLMESİNE İZİN VERİLMEMELİ

Diğer yandan aynı bölgede ateş yakılıp gece alemleri de yapılıyor. Yüksek katlı lüks konutların inşa edildiği semtte yaşayanlar, gece alemleri ve kaçak dökümlerin sebep olduğu çevre kirliliğinin önlenmesini istiyor. Vatandaşlar, “Gece ateş yakanlar, içki içenler, yüksek sesle müzik dinleyenler hepsi burada. Arabalarını yol kenarına çekip alem yapıyorlar. Çöplerini de bırakıp gidiyorlar. Bir de çuval çuval moloz atanlar oluyor. Yolun çevresini temizlemelerini ve tekrar kirletilmesine izin vermemelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Gündüz adayların gece alemcilerin hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Şubat 2019 tarihinde saat 14 39’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Gündüz adayların gece alemcilerin haberi güncellenecektir.

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