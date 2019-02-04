Gündüz adayların gece alemcilerin

Keçiören Belediyesi Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanı’nın da bulunduğu Ovacık’ta, sürücü adaylarının parkur olarak kullandığı 695’inci Sokak ile çevresinin kaçak moloz dökümü ve gece alemleri yüzünden çöplüğe dönmesi, vatandaşa isyan ettirdi. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin zabıta denetimlerinden kaçan şahıslar, ev ve iş yerlerinde yapılan tadilatlardan çıkan molozları yol boyunca boş buldukları yerlere atıyor. Döküm alanlarına 20 TL vermek ya da ilçe belediyelerine çuval başına 2 ila 4 TL ücret ödemek istemeyenlerin, çuvallarla attıkları molozlar yüzünden yol kenarlarında çöp tepeleri oluşuyor. Bilinçsiz kişilerce atılanlar arasında inşaat malzemesinden evsel çöplere, eski mobilyalardan tesisat malzemelerine, plastik atıklardan alkol şişelerine kadar çok sayıda atık bulunuyor.

KİRLETİLMESİNE İZİN VERİLMEMELİ

Diğer yandan aynı bölgede ateş yakılıp gece alemleri de yapılıyor. Yüksek katlı lüks konutların inşa edildiği semtte yaşayanlar, gece alemleri ve kaçak dökümlerin sebep olduğu çevre kirliliğinin önlenmesini istiyor. Vatandaşlar, “Gece ateş yakanlar, içki içenler, yüksek sesle müzik dinleyenler hepsi burada. Arabalarını yol kenarına çekip alem yapıyorlar. Çöplerini de bırakıp gidiyorlar. Bir de çuval çuval moloz atanlar oluyor. Yolun çevresini temizlemelerini ve tekrar kirletilmesine izin vermemelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.