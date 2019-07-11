Gündem boş havuzlar ve çalışmayan asansörler

Ankara’da çalışmayan asansörler ile parklardaki havuzlar ve diğer sıkıntılar, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin önceki gün gerçekleştirilen temmuz ayı toplantısında gündeme geldi. Keçiören’deki parklara ilişkin Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu görüşülürken söz alan Meclis Birinci Başkan Vekili ve AK Partili Fatih Ünal, “Hem Keçiören hem de Ankara’nın muhtelif yerlerindeki parklarla ilgili halkımızdan şikâyet geliyor. Parklarımızın daha güvenli ve düzenli olması konularında belediye başkanlığımızdan hassasiyet bekliyoruz. Mesela Esertepe ile ilgili engelli asansörlerinin çalışmadığı, tuvaletlerin çok pis olduğu, güvenlik imkânının az sağlandığı, Keçiören Kuşcağız Parkı’nda tuvalet imkânının olmadığı gibi şikâyetler duyuyoruz” ifadeleriyle sıkıntılara dikkat çekti.

KABULÜ YAPILMADIĞI İÇİN ÇALIŞMIYOR

İlerleyen günlerde asansörler ve parklardaki havuzlarla ilgili bilgi vereceğini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise şöyle konuştu: “Bazı asansörler yapıldığından beri hiç çalışmamış çünkü kabulü yapılmamış. Bazı havuzları bizim doldurmadığımız söyleniyor ama havuzların da kabulü yapılmamış, hep mahkemelik. Çünkü plastik bir maddeden yapılmış, hiç su tutmuyor. Esertepe tarafında membran gibi bir şeyden yapılmış, çatladığı için de yapıldığından beri bir kez bile doldurulamamış. Bunlarla ilgili çalışma devam ediyor.” Rapor, oy birliğiyle kabul edildi.

ASFALTA 480, KAVŞAK VE ALT GEÇİTLERE 315 BİN TL KREDİ

Öte yandan Büyükşehir Belediye Meclisi, İstasyon Caddesi’ne alternatif bulvar projesi, Konutkent girişi Başkent Üniversitesi önü ve Yaşamkent’te üç sinyalizasyon kavşak ve alt geçit, Şaşmaz Sanayi Bulvarı üzerine iki kavşak ve alt geçit projesi ile Ankara’nın mücavir alan sınırları içerisinde asfalt kaplama ihtiyacının karşılanması amacıyla İller Bankası’ndan 795 bin TL kredi çekilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı’nı da görüştü. Asfalt için 480 bin TL, kavşak ve yol projeleri için ise 315 bin TL’lik kredi çekilmesi amacıyla genel sekreter yardımcılığına yetki verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı görüşülmek üzere Plan Bütçe Komisyonu’na gönderildi.

METRUK HAVUZ YIKILACAK ORTAK PROJE YAPILACAK

Meclis, Hürriyet Ankara’nın 11 Mart 2018’de ‘Göz göre göre çürüyor’ manşetiyle gündeme getirdiği metruk halde olan ve madde bağımlılarının meskeni haline gelen Çubuk’taki Melikşah Yüzme Havuzu’nun yıkılmasını da oy birliğiyle kabul etti. AK Parti grubunun ‘tesisi termal turizme kazandıralım veya Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne devredelim’ önerisi üzerine Başkan Mansur Yavaş üniversitenin alandaki termal suyu fizik tedavi hizmetlerinde kullanabilmesi için ortak proje geliştireceklerini söyledi.