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Ankara Haberleri: Gündem Ankara

ANKARA HABERLERİ

Gündem Ankara

Hürriyet Haber
26.01.2019 - 15:34Son Güncelleme :

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi, ‘Gündem Ankara’ başlıklı bir toplantı düzenledi.

Hürriyet Haber

Ankara’nın gündem maddelerinin masaya yatırıldığı toplantıya TÜGİAD Ankara Şube Başkanı Zafer Yıldırım ev sahipliği yaptığı toplanıda Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel ile Sabah Ankara Yayın Yönetmeni Osman Altınışık kente dair konuştu. STK’lara büyük iş düştüğünü belirten Deniz Gürel, derneklerin, özellikle seçim sürecinde aktif rol oynamaları gerektiğini kaydetti. Ankara’da 10 binin üzerinde sivil toplum kuruluşu olduğunu hatırlatan Gürel şunları söyledi:

BASİT KONULAR TARTIŞILMAMALI

“Bunların kaçı Ankara için etkili olabiliyor ya da öyle bir çabaları var? Bunu sorgulamak lazım. Önümüzde çok önemli bir seçim süreci var. Ankara’yı hisseden ve Ankara’yı gerçekten düşünen tüm kesimler adaylar Mehmet Özhaseki ve Mansur Yavaş üzerinde Başkent’in çıtasını yükseltecek projeler konusunda baskı oluşturmalı. Basit konular bu kentte artık tartışma konusu olmaktan çıkmalı. Artık sonuç odaklı olunmalı ve Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na kim gelirse gelsin bu odak noktası ile çalışmalı.

KENTLER ARASI YARIŞI KONUŞABİLMELİYİZ

Ankara Cumhuriyet’in, Mustafa Kemal Atatürk’ün başkenti. Siyasette, ticarette, sanatta ve sporda bu bilinçle hareket etmeliyiz. Artık dünyada ülkelerin yarışı kadar kentlerin yarışı var. Ankara’da bugün ulaşımı, yolu, kaldırımı değil kentler arası yarışta hangi temayla en üstte olmalıyız onu konuşabilmeliyiz. Yıllardır konuşulur durur, fuar alanı meselesi. İnşaatı başladı, içini dolduramadıktan sonra bitmesinin bir değeri yok. Dünyada fuar alanlarıyla kaderi değişmiş şehirler var. Fuar programları 2-3 yıl önceden belirleniyor. Vakit kaybetmeden inşaatı devam ederken fuar alanına müşteri bulabilmek marifet. Kent ekonomisi kendine yeten, sosyal anlamda zenginleşmiş bir Ankara için 31 Mart sonrası kazananın Başkent olması temennim.”

ANKARA DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKILMALI

Başkent’e sahip çıkılmadığını söyleyen Sabah Ankara Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Osman Altınışık, “Ne yazık ki kimsede Ankara bilinci oluşmadı. Siyasetin yanı sıra eğitim, ekonomi, bilişim, sağlık, eğitim gibi noktalar üzerinde durularak dillendirilmeli. Bu noktada siz değerli iş adamlarına ve STK’lara büyük sorumluluk düşüyor. Herkes elini taşın altına koymalı” dedi. Ankara’ya özgü değerlere de sahip çıkılmadığını aktaran Altınışık, “Ankara odaklı bir yaklaşım ile Başkent tam anlamıyla kalkınır. Ankara hepimizin” açıklamasını yaptı

ORTAK AKIL GELİŞTİRİLMELİ

Yıldırım, Ankaralı iş adamları olarak Başkent için yapılması gerekenlerin hassasiyet ile üzerinde durulması gerektiğini kaydetti. Ankara’ya yeterli değerin gösterilmediğinin altını çizen Yıldırım “Ankara için ortak akıl geliştirilmeli” dedi.

Gündem Ankara

TÜGİAD Ankara Şubesi Başkan Yardımcısı Can Çavuşoğlu’nun moderatörlüğünde Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel ile Sabah Ankara Yayın Yönetmeni Osman Altınışık kente dair konuştu.

 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Gündem Ankara hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Ocak 2019 tarihinde saat 15 34’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Gündem Ankara haberi güncellenecektir.

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