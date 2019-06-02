Günde 2 bin 500 sefer

Günde 150 bin yolcunun giriş çıkış yaptığı AŞTİ’de otobüs firmaları ek seferler başlattı. Resmi tatil olması nedeniyle Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş ekiplerinin takviye güvenlik desteği sağladığı AŞTİ’de, 150 güvenlik personeli 24 saat boyunca günlük 3 vardiya şeklinde hizmet veriyor. Ginger’ların gün boyu mobil olarak denetim yaptığı AŞTİ, 190 kapalı devre kamera sistemi ile 24 saat kesintisiz izleniyor. AŞTİ’de, normal günlerde ortalama bin 500 otobüs seferi yapılırken, bayram nedeniyle yaklaşık 2 bin 500 otobüs sefer yapıyor.