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Ankara Haberleri: Günde 2 bin 500 sefer

ANKARA HABERLERİ

Günde 2 bin 500 sefer

Hürriyet Haber
02.06.2019 - 16:07Son Güncelleme :

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ), Ramazan Bayramı nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Hürriyet Haber

Günde 150 bin yolcunun giriş çıkış yaptığı AŞTİ’de otobüs firmaları ek seferler başlattı. Resmi tatil olması nedeniyle Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş ekiplerinin takviye güvenlik desteği sağladığı AŞTİ’de, 150 güvenlik personeli 24 saat boyunca günlük 3 vardiya şeklinde hizmet veriyor. Ginger’ların gün boyu mobil olarak denetim yaptığı AŞTİ, 190 kapalı devre kamera sistemi ile 24 saat kesintisiz izleniyor. AŞTİ’de, normal günlerde ortalama bin 500 otobüs seferi yapılırken, bayram nedeniyle yaklaşık 2 bin 500 otobüs sefer yapıyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Günde 2 bin 500 sefer hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Haziran 2019 tarihinde saat 16 07’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Günde 2 bin 500 sefer haberi güncellenecektir.

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