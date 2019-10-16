Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Gün beraber olarak ses verme günüdür

Ankara Haberleri: Gün beraber olarak ses verme günüdür

ANKARA HABERLERİ

Gün beraber olarak ses verme günüdür

DHA
16.10.2019 - 16:18Son Güncelleme :

Ankara'da aralarında Sanayi Odası, Ticaret Odası’nın bulunduğu iş dünyası, Barış Pınarı Harekâtı’na destek amacıyla Ankara Ticaret Odası Congresium'da bir araya geldi.

DHA

Ortak açıklamayı yapan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran harekat dolayısıyla Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere karşı Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumun, bir ve beraber olarak en güzel cevabı vereceğini kaydederek şunları söyledi: “Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi, Türkiye'nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üretecektir. Üst kuruluşlarımız, yurtdışındaki muadilleri olan kurumlar ve üyesi oldukları uluslararası kuruluşlar nezdinde çalışmaya ve ülkemizin bu haklı duruşunu aktarmaya başladılar. Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür. Öte yandan bütün vatandaşlarımızı, özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz. Türkiye’nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır.” Açıklamanın ardından Başkan Baran, katılımcılar ile asker selamı verdi. 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Gün beraber olarak ses verme günüdür hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Ekim 2019 tarihinde saat 16 18’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Gün beraber olarak ses verme günüdür haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Çamlıdereli öğrenciler Bodrum’da yelken açtı

Çamlıdereli öğrenciler Bodrum’da yelken açtı

Yenimahalle’den ‘Sağlıklı beslenme’ mesajı

Yenimahalle’den ‘Sağlıklı beslenme’ mesajı

Çankaya Evleri’nde ders başı

Çankaya Evleri’nde ders başı

İstasyon Caddesinde ilk ihale kasımda ilk kazma ocakta

İstasyon Caddesi'nde ilk ihale kasımda ilk kazma ocakta

ASKİ’den piknikçilere: Arkanızda bırakmayın

ASKİ’den piknikçilere: Arkanızda bırakmayın

Asılı kaldı

Asılı kaldı

Çarptı, öldürdü, kaçtı

Çarptı, öldürdü, kaçtı

3 yıllık ortaklık

3 yıllık ortaklık

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara7 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

17 Ekim 2019, Perşembe
  • İmsak
    05:30
  • Güneş
    06:53
  • Öğle
    12:39
  • İkindi
    15:43
  • Akşam
    18:15
  • Yatsı
    19:33
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.