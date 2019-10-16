Gün beraber olarak ses verme günüdür

Ortak açıklamayı yapan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran harekat dolayısıyla Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere karşı Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumun, bir ve beraber olarak en güzel cevabı vereceğini kaydederek şunları söyledi: “Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi, Türkiye'nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üretecektir. Üst kuruluşlarımız, yurtdışındaki muadilleri olan kurumlar ve üyesi oldukları uluslararası kuruluşlar nezdinde çalışmaya ve ülkemizin bu haklı duruşunu aktarmaya başladılar. Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür. Öte yandan bütün vatandaşlarımızı, özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz. Türkiye’nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır.” Açıklamanın ardından Başkan Baran, katılımcılar ile asker selamı verdi.