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Ankara Haberleri: Gümrük vergisi sıfırlanırsa fiyatlar düşebilir

ANKARA HABERLERİ

Gümrük vergisi sıfırlanırsa fiyatlar düşebilir

Deniz ÇİÇEK/AA
24.01.2019 - 15:29Son Güncelleme :

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancıları (GİMAT) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Recai Kesimal, market ürünlerinin yüzde 40'ının ithal edildiğini belirterek, "Temel tüketim malları olan gıda ve temizlik malzemelerinde gümrük vergilerinin sıfırlanması fiyatların düşmesini sağlar" dedi.

Deniz ÇİÇEK/AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisini dile getirdiği market ürünlerinin fiyatlarındaki yüksekliği değerlendiren GİMAT Başkanı Recai Kesimal, perakende sektöründe yoğun bir rekabet olduğuna işaret ederek, "Marketler de fiyatlarını, aldıkları ürün fiyatına göre belirliyor. Aldığımız ürün fiyatlarına yüzde 15 ekliyoruz. Bunun yüzde 11-12'si işletme gideri, yüzde 3'ü de kar. İnanın 3-4 ay önceden aldığımız malın üzerine enflasyona bağlı artışları dahi eklemiyoruz. Kimse bindiği dalı kesmez. Bu sert rekabet ortamında kimse fahiş fiyata mal satma keyfiyetine giremez. Bu şekilde satarsa bileti kesecek olan yine vatandaştır, müşteridir. Perakendede fahiş fiyata satış yapanlar sahneden çekileceklerdir" diye konuştu.

DOĞURDAN VATANDAŞIN MUTFAĞINA GİREN ÜRÜNLER

Market ürünlerinin yüzde 40'ının ithal edildiğine dikkat çeken Kesimal, temel tüketim malları olan gıda ve temizlik malzemelerinde gümrük vergilerinin sıfırlanmasını önerdi. Kesimal, gümrük vergilerinin ayarlanmasıyla fiyatların düşmesinin mümkün olacağını vurgulayarak, "Soğan ve salça için gümrük vergileri kaldırıldı. Doğrudan vatandaşın mutfağına giren birçok tarım ürününde ithalat vergileri sıfırlanarak fiyatlar aşağı çekilebiliyor. Gümrük vergileri ya sıfırlanır ya da sıfıra yakın noktaya çekilirse fiyatları aşağı çekmek mümkün olabilir" ifadesini kullandı.

İTHALATÇININ ELİNDE BÜYÜK STOKLAR VAR

Toptancıların da ağır rekabet şartlarında karlarını minimize ettiğini dile getiren Kesimal, şunları kaydetti:

"Hatta biz biraz freni patlatıyoruz. İnanın işletme giderlerini karşılayamayacak kârlılıkla iş yapan, sıkıntı içinde müesseseler var. Toptancılar da aldığı ürünün üzerine yüzde 1-2 kar ekliyor. Biz de büyük ithalatçı ve üreticilerden aldığımız malın üzerine koyuyoruz. Marketçiler hedef alınıyor ancak karlarını minimize ettiler. Son noktaya kadar özveri gösterip fiyatları artırmamaya çalışıyoruz. Burada büyük ölçekli ithalatçı firmaların ve sanayicilerin uyarılması gerekiyor. Marketlere mal satanlar da büyük tedarikçi ve gruplar. Ellerinde de büyük stokları var. Gıdada, deterjanda büyük aktörler belli. Marketlerin de durumu iyi değil, konkordato ilan edenler var. Gümrük vergilerinin indirilmesiyle fiyatlar doğrudan aşağı çekilir. Bu enflasyonu da aşağı çeker diye düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bu şekilde iletilmesi lazım."

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