Gözleri oldular

Türkiye Körler Vakfı, Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ABİDOSD), Engelsiz Hacettepe Gençlik ve Spor Kulübü işbirliğinde dün, Türkiye İktisadi ve Ticari İlimler Talebeleri Staj Komitesi (AIESEC) aracılığıyla Türkiye’ye gelen öğrencilere ve Ankara’da eğitimlerini sürdüren görme engellilere gönüllü bisiklet eğitimi verildi. Eymir Gölü’nde bir araya gelen bisikletliler, görme engelliler ve 11 farklı ülkeden gelen 27 yabancı üniversite öğrencisi temel bisiklet eğitiminin ardından bisiklet ile sürüş keyfi yaşadı. Yabancı öğrenciler ve görme engelliler, refakatçi sürücü konumundaki bisikletliler sayesinde tandeme bindi. Eymir Gölü çevresindeki etkinlik sırasında tandeme yön veren refakatçi sürücüler, arka seledekilere de hem sürüş teknikleri hem de güzergâh hakkında bilgi verdi. Projeyle ilgili bilge veren Türkiye Körler Vakfı Genel Başkanı Melahat Altınbaş, şunları söyledi:

GÖZÜMÜZ OLMALARINI İSTİYORUZ

“Amacımız Türkiye’deki görme engellilerimizin gelmiş oldukları seviyeleri, onlar için yapılan farkıdanlık çalışmalarımızı onlara (yabancı öğrenciler) anlatabilmek ve ülkelerine döndükerinde Türkiye’deki çalışmaları üniversitelerinde anlatabilmelerini sağlamak. Gözümüz, sesimiz olmalarını sağlayabilmek istiyoruz. İletişim ağlarını oluşturmak için de görme engelli ve diğer üniversiteli arakdaşlarımızı bir araya getirdik.”

EĞİTİM VERMEYİ AMAÇLIYORUZ

Aynı zamanda Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanvekili görevini de yürüten Engelsiz Hacettepe Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Orhan Tanrıkulu, “Görme engelli çocuklarımızın spor ve bisiklet yoluyla hayata daha çok adapte olamlarını, özgürlüğü bisikletle yakalamaları adına bir çok proje yaptık. Bu organizasyonumuz da bu projelerden biri” diye konuştu. ABİDOSD Başkanı Murat Yumrutaş da, “Bu tür etkinliklere devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi’ne de kent merkezinde çalışma gruplarımızla toplantı yapabileceğimiz uygun bir mekan talep ettik. Geçlik Parkı olur, Kurtuluş PArkı olur. Buralara bisikletlerimizi ve tandemlerimizi koyup, hem görme engellilere hem de bisiklet binmeyi bilmeyenlere eğitim vermeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTILAR: ÇOK EĞLENCELİYDİ

Etkinliğe katılan öğrenciler de yaşadıkları deneyimi şöyle anlattı.

* Cezayir’li öğrenci Driche Sofia: Ülkemde de bisiklete biniyorum ama bizde bu tür görme engelliler için üretilen ikili bisiklet yok. İlk kez gördüm. Önümde oturanı gözlerimmiş gibi hissettim. Binerken tedirgindim ama sonra güven duydum. Rehber gibiydi ve çok eğlenceliydi.

* Çin’li öğrenci Lee Niklin: İki defa bindim ve ikisinde de büyük keyif aldım. Çok heyecanlıydı.

* Hacettepe Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi gçrme engelli Aylin Vural: Enerji çok yüksek. Böyle bir etkinlikte olduğum için çok mutluyum. Aktif olarak yüzüyorum ama bisikelte uzun süredir binmiyordum. Keyif aldım.