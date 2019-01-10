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Ankara Haberleri: Görme engelli vatandaş canından oluyordu

ANKARA HABERLERİ

Görme engelli vatandaş canından oluyordu

Sedat CENİKLİ
10.01.2019 - 14:54Son Güncelleme :

AKTİFGÖR bürosunun da bulunduğu Kızılay’daki apartmanda, kapısı açık olduğundan asansörün geldiğini sanan görme engelli Selman Arslan, kabine binmek için adım attığında metrelerce aşağı düşerek bacağını kırdı. Asansör arızası nedeniyle yaşadığı kaza sonrası bacağına platin takılan Arslan, “Apartman yönetimi hakkında kamu davası açılacak. Hiç değerimiz yok” dedi.

Sedat CENİKLİ

Görme engelli Selman Arslan (54), 2 Ocak’ta üyesi olduğu Aktif Görme Engelliler Derneği’nin (AKTİFGÖR) Kızılay İnkılap Sokak’taki bir apartmanın beşinci katında bulunan bürosuna gitti. Daha sonra kendisi gibi görme engelli bir arkadaşıyla birlikte dışarı çıkmak için dernekten ayrılan Arslan, asansör çağırdı. Uzun süre beklemelerine rağmen asansör gelmeyince bir alt kata indi. dördüncü kattaki asansör kapısının açık olduğunu fark edince kabine binmek için adım attı. Ancak Arslan, asansör arızalı olduğu için adımını boşluğa atmış oldu ve metrelerce aşağı düştü. Arslan, yardım çığlıklarını duyanların yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Kazada sağ bacağı, diz kapağının olduğu bölgeden kırılan Arslan’a platin takıldı.

ANNESİNİN YARDIMIYLA HAREKET EDİYOR

Hastanede gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edilen Arslan, şimdi annesiyle birlikte yaşadığı Batıkent’teki evinde sağlığına kavuşacağı günü bekliyor. Ağrıları devam ettiği için yatağında dinlenen Arslan, 77 yaşındaki annesi Gülseren Arslan ile kız kardeşinin yardımları sayesinde harekete edebiliyor. Tuvalet ve diğer kişisel ihtiyaçları için yürümesi gerektiğinde ise yürüteç kullanarak ayağa kalkıyor. Bacağındaki kırık yüzünden hayatı daha da zorlaşan görme engelli Arslan, şunları söyledi:

‘ASIL GÖRMEYEN ONLAR’

“Normalde kabin yoksa kapının açık olmaması lazım ama o gün açıktı. Ülkemizde maalesef insanın hiç değeri yok. Hele ki bizim hiç yok. Engelliler olarak hayatımızı kolaylaştıracak şeyleri söylüyoruz ama hiçbir şey yapılmıyor. Hastanede polis rapor tuttu. Apartman yönetimi hakkında kamu davası açılacak. Çünkü muhatabımız orası. Bir de kazadan sonra ‘Siz de derneğe niye oradan tuttunuz’ diye soranlar oldu. Diyelim ki dernek o apartmanda değil ama benim bir arkadaşım ya da dişçim orada. Onlara gittiğim zaman da ‘Sen de niye oraya gittin’ diye mi soracaklar. Bu tür söylemler bizi kırıyor, üzüyor. Biz farklı insanlar mıyız? Asıl farklı olan, görmeyenler onlar.”

YÖNETİCİ GÖRÜŞMEDİ

Hürriyet Ankara’nın, telefonla ulaştığı aynı apartmanda iş yeri bulunan apartman yöneticisi, iş yoğunluğu nedeniyle görüşemeyeceğini söyledi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Görme engelli vatandaş canından oluyordu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Ocak 2019 tarihinde saat 14 54’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Görme engelli vatandaş canından oluyordu haberi güncellenecektir.

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