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Ankara Haberleri: Gölbaşı Millet Bahçesi’nin kentsel tasarım projesi hazır

ANKARA HABERLERİ

Gölbaşı Millet Bahçesi’nin kentsel tasarım projesi hazır

Murat YILMAZ
09.11.2018 - 11:30Son Güncelleme :

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Gölbaşı’nda yapılacak olan millet bahçesinin kentsel tasarım projeleri tamamlandı.

Murat YILMAZ

Uygulama projesinin hazırlıkları ise devam ediyor. Başkent’te Atatürk Kültür Merkezi’nden sonra ikinci millet bahçesi olacak olan proje, Gölbaşı Şafak Mahallesi’nde Eymir Gölü’nün yanındaki 750 bin metrekarelik alanda yer alacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Gölbaşı Millet Bahçesi’nin proje çalışmalarına başlandı. Proje kapsamında çocukların aileleriyle beraber doğal ortamda vakit geçirecekleri ve eğlenerek öğrenecekleri oyun alanları, sosyal etkinlik alanları, spor alanları, kuş gözlem kuleleri tasarlandı. Proje doğal sulak alana ve kuşların üreme alanlarına zarar vermeyecek şekilde ahşap donatılar ve çevreye uyumlu doğal malzemeler kullanılarak hayata geçirilecek. 

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