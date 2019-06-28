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Ankara Haberleri: Gölbaşı Millet Bahçesi’ne ABD’den ödül

ANKARA HABERLERİ

Gölbaşı Millet Bahçesi’ne ABD’den ödül

Aynur EKİZ/AA
28.06.2019 - 16:52Son Güncelleme :

Gölbaşı Millet Bahçesi Projesi, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) düzenlenen 4. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu kapsamında ‘Sürdürülebilir peyzaj’ kategorisinde birinci seçildi.

Aynur EKİZ/AA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca birinci 100 günlük eylem planı kapsamında 81 ilde hayata geçirilmesi hedeflenen ve uygulamasına başlanan Gölbaşı Millet Bahçesi Projesi, ABD'de düzenlenen En İyi Sürdürülebilir Uygulamalar Yarışması'nda birincilik ödülüne layık görüldü.

19 TEMMUZ’DA VERİLECEK

Ankara'da Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Gölbaşı için planlanan Millet Bahçesi Projesi, ABD'nin Dallas kentinde 18-20 Temmuz'da düzenlenecek 4. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu kapsamındaki ‘En İyi Sürdürülebilir Uygulamalar Yarışması’nda ‘Sürdürülebilir peyzaj’ kategorisinde birinci seçildi. Mogan ve Eymir Gölleri arasında bulunan 75 hektarlık alanda yapımı tamamlanacak Gölbaşı Millet Bahçesi Projesi'nin ödülü, 19 Temmuz'da Dallas'ta düzenlenecek sempozyumun galasında verilecek.

5.5 KİLOMETRE BİSİKLET YOLU

Ödül alan proje kapsamında millet bahçesinin yapımında kullanılacak doğal malzemeler dikkat çekerken, çalışmaların Güney Ankara Ekolojik Koridoru'nu tamamlayan geçiş bölgesinde, sulak alanın ekolojik dinamiklerine ve bu bölgede yaşayan kuşların üreme alanlarına zarar vermeyeceği belirtildi. Etkinlik ve spor alanlarının bulunduğu proje kapsamında kuş gözlem kuleleri, 3.5 kilometre yeşil yürüyüş yolu, 5.5 kilometre bisiklet yolu, dinlenme alanları ve millet kıraathanesi bulunuyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Gölbaşı Millet Bahçesi’ne ABD’den ödül hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Haziran 2019 tarihinde saat 16 52’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Gölbaşı Millet Bahçesi’ne ABD’den ödül haberi güncellenecektir.

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