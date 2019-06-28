Gölbaşı Millet Bahçesi’ne ABD’den ödül

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca birinci 100 günlük eylem planı kapsamında 81 ilde hayata geçirilmesi hedeflenen ve uygulamasına başlanan Gölbaşı Millet Bahçesi Projesi, ABD'de düzenlenen En İyi Sürdürülebilir Uygulamalar Yarışması'nda birincilik ödülüne layık görüldü.

19 TEMMUZ’DA VERİLECEK

Ankara'da Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Gölbaşı için planlanan Millet Bahçesi Projesi, ABD'nin Dallas kentinde 18-20 Temmuz'da düzenlenecek 4. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu kapsamındaki ‘En İyi Sürdürülebilir Uygulamalar Yarışması’nda ‘Sürdürülebilir peyzaj’ kategorisinde birinci seçildi. Mogan ve Eymir Gölleri arasında bulunan 75 hektarlık alanda yapımı tamamlanacak Gölbaşı Millet Bahçesi Projesi'nin ödülü, 19 Temmuz'da Dallas'ta düzenlenecek sempozyumun galasında verilecek.

5.5 KİLOMETRE BİSİKLET YOLU

Ödül alan proje kapsamında millet bahçesinin yapımında kullanılacak doğal malzemeler dikkat çekerken, çalışmaların Güney Ankara Ekolojik Koridoru'nu tamamlayan geçiş bölgesinde, sulak alanın ekolojik dinamiklerine ve bu bölgede yaşayan kuşların üreme alanlarına zarar vermeyeceği belirtildi. Etkinlik ve spor alanlarının bulunduğu proje kapsamında kuş gözlem kuleleri, 3.5 kilometre yeşil yürüyüş yolu, 5.5 kilometre bisiklet yolu, dinlenme alanları ve millet kıraathanesi bulunuyor.