* Cumhur İttifakı’nın adayı olarak girdiğiniz 31 Mart seçimlerinde ‘Gölbaşı Belediye Başkanı’ seçildiniz ve bu ilk döneminiz. Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz ilk yaptığınız iş ne oldu?

Mazbatayı aldığımız akşam, birim müdürlerimizi olağanüstü topladık. Bu toplantıda, belediyenin bir kamu kurumu olduğunu, herkesin giriş çıkışına ve kılık kıyafetine dikkat etmesi gerektiğini söyledik. En çok önem verdiğimiz konulardan biri olan ‘Gölbaşı Belediyesi’nin kapısından giren Gölbaşılı vatandaşımızın güler yüzle karşılanıp, yine güler yüzle uğurlanmaları’ konusunda arkadaşlarımızı uyardık. Mazbatayı aldıktan bir gün sonra ise sabah saat 07.30’da mesaiye başladım. Yapmış olduğumuz olağanüstü toplantının verimli olduğunu gördüm. Şu anda da saat 08.00’de mesai başlıyor, 17.00’de bitiyor. Belediyede herkes işine özen gösteriyor. Özetle, ilk yaptığımız iş, belediyemizi biraz daha kurumsallaştırmak oldu.

* Gölbaşı için hangi alanlara öncelik vereceksiniz?

Kültür, sanat ve sosyal projelere öncelik vereceğiz. Gölbaşı’nı bir kültür ve cazibe merkezi haline getirmemiz gerekiyor. ‘Turizm bölgesi’ diyoruz ancak turist gelmiyor. İlçede 25 bin öğrenci var, biri burada kalmıyor. Ankara’ya en yakın ilçe olması hasebiyle Ankaralıları buraya çekmek istiyoruz. Yapacağımız atılımlarla ilçemizi çekim merkezi haline getireceğiz. Gölbaşı, Ankara’nın turizm merkezi olacak.

* “Mutlaka yapmamız gerekiyor” dediğiniz proje veya çalışma var mı?

Göl, yol, ulaşım. Bunları yaparsak, diğer projeler kolaylıkla yapılabilir. Özellikle ‘Kent Meydanı’ projemizi çok önemsiyoruz. Bunu lansmanımızda da anlatmıştık. Meydanı, sahildeki yürüyüş yolları ile birleştiriyoruz. Tamamlandığında, Türkiye’deki en büyük kent meydanı Gölbaşı’nda olacak. Gölbaşı’nda imar yapılırken maalesef insanlar düşünülerek yapılmamış. Bizim imkânımız olursa, kentsel dönüşümleri yapabilirsek, yayalara daha geniş ve öncelikli alanlar oluşturabileceğiz. İlçemizde bin 100’ü aşkın engelli var. Bin 100 engelli vatandaşımız ne kaldırımları, ne otobüsleri, ne sosyal tesisleri kullanabiliyor. Burada çalışmaları yeniden yaparken yaya kaldırımımızı, sosyal yaşam merkezlerimizi ve kent meydanımızı yayalar ile engellilere göre inşa edeceğiz.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ‘Seçimin Ardından Başkanlar Konuşuyor’ yazı dizisi için Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel ve muhabirimiz Murat Yılmaz’ın sorularını yanıtladı.

* “En büyük projem olacak” dediğiniz çalışmanız hangisi?

Kent Meydanı.

* Peki geçmiş dönemlerle ilgili “İyi ki yapılmış” dediğiniz bir proje ya da çalışma var mı?

Mogan Gölü bir an önce temizlenirse, iyi ki yapılmış olacak. Yıllardır kanayan yara. Başlandı ama bitmedi. Bir de hastane biterse -bu yıl sonunda bitmesi bekleniyor- iyi ki yapılmış diyeceğiz.

* “İlk bir yıl içinde şunları yapacağız” dediğiniz projeler neler?

Mali disiplini ele almamız gerekiyor. Mali disiplin olmazsa, gelecekteki hiçbir projemizi gerçekleştiremeyiz. Disipline edeceğiz, tasarruf yapacağız, sistemi oturtacağız. Bölgemiz üretime elverişli. Gelir elde edecek kaynaklar sağlayacağız. Onları da ilerleyen süreçte açıklayacağız. Bölgemiz, hayvancılık ve tarımla geçinen bir bölge. Bir tane mezbahanemiz, bir tane hayvan pazarımız yok. Hem mezbahaneyi hem hayvan pazarını kuracağız. İnsanları bu alana teşvik ederek gelir elde edeceğiz.

* Büyükşehir’in CHP’li bir başkan tarafından yönetiliyor olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu durum sizi zorlayacak mı?

Allah’a çok şükür, biz kendi yağımızda kendimiz kavrulacak bir durumdayız. Büyükşehir’in yapması gereken ulaşım var yine Büyükşehir’e ait olan yerler var. Onlar kendi sorunları. Yapmazlarsa da kendileri bilirler. Pozitif şeyleri de negatif şeyleri de vatandaşa anlatırız. Bu memleket, bizim memleket. Kendi sorunlarımızı biliyoruz, dersimize çalıştık, vatandaşa hizmet edeceğiz. Buradaki CHP’li kardeşlerimizle oturup konuştuğumuzda da bunu söylüyoruz. Amacımız Gölbaşı. El ele, omuz omuza vereceğiz, Gölbaşı’nı hak ettiği yere getireceğiz.

MAKİNELER BURADAYKEN YENİDEN İHALE YAPILMALI

* Seçim öncesinde tespit ettiğiniz ve Gölbaşı’nda sorun olarak gördüğünüz başlıklar neler?

Öncelikli sorunumuz, Mogan ve Eymir gölleri ile ilgili. Mogan’da temizlik devam ediyor. Şu ana kadar yüzde 40’lık bölümü temizlendi. Dip çamuru ihalesi metreküp üzerinden yapılmış. İhaleyi alan firma ‘bu kadar metreküp çamur aldım’ diyerek, çalışmayı durdurmuş. Şimdi yeni bir adım atılmasını bekliyoruz. Makineler hâlâ duruyor. Eğer kalkarsa, yeniden kurulması için 20 milyon TL harcanması gerekecek. Makineler buradayken yeniden ihale yapılması için girişimde bulunduk.

ÇALIŞMA HIZLANMALI

Bir başka sorun, Gölbaşı’nda iki yakanın bir araya gelmemesi yani Konya Yolu konusu. Yolla ilgili ihaleyi iki firma almıştı. Aralarında anlaşmazlık çıkınca bir firma kaldı. Bu çalışmanın da hızlanmasını bekliyoruz, Allah’ın izniyle de hızlandıracağız.

OTOBÜS GİTMİYOR

Bir başka sorun, ulaşım konusu. İlçemizin en uzak köyü Gölbaşı’na 72.5 kilometre, Ankara’ya 100 kilometre mesafede. Örneğin, Bilkent Şehir Hastanesi yeni açıldı. 72.5 kilometre uzaklıktaki Hatice teyze köyünden kalkacak, Bilkent Şehir Hastanesi’ne nasıl gidecek? Eski köyler, mahalle oldu ama otobüs gitmiyor.

BARINAK TAŞINMALI

Tabii bir de sokak hayvanları problemi var. Bu konu, Ankara’nın genelinin de sorunu. Tek dezavantajımız, alanın dağınık olması. Karataş’ta yapılacak barınakla ilgili bir proje var, son aşaması nedir bilmiyoruz. Köpek barınağı buradan taşınırsa, problem azalacaktır.

KONYA YOLU’NA KEŞKE HİÇ GİRMESELERDİ

* İlçenizde “Keşke yapılmasaydı” dediğiniz bir çalışma ya da proje var mı?

Konya Yolu. Keşke hiç girmeselerdi. Aslında Konya Yolu’nun eski haline gelmesi gerekiyordu. 70’li yıllarda kullanılan bir yol vardı. Sıfırdı, alan genişti. Bunu, siyasete girdiğimden beri defalarca söyledim, söylüyorum da. ‘Konya Yolu’nu eski haline getirelim’ diyorum. İki tane ışıklı göbek yapıyorsunuz, trafiği yavaşlatıyorsunuz ve burada karşıya geçişler rahat oluyor, trafik akıyor. Bizim söylediğimizde maliyet daha düşüktü. Bunun; Karamürsel, Polatlı, Konya gibi örnekleri de var. Şimdiki çalışma iyi olur mu, bitince göreceğiz. Temenimiz inşallah iyi olur. Aslında şu anda bitmiş olması lazımdı, altı ay aksadı.

MAKAM ARAÇLARININ TAMAMINI KALDIRDIK

* Belediyede eskiden uygulanan ancak göreve gelişinizle birlikte değiştirdiğiniz bir uygulama oldu mu?

Müdürleri değiştirdik. Mesai düzenlemesi yaptık. Tasarruf için makam araçlarının tamamını kaldırdık. Makam araçlarından beş yılda tasarrufumuz 10 milyon TL. İlk 19 günde sadece makam araçlarından tasarrufumuz 22 bin lira.