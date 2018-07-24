Gökçek’ten Ankapark’a üç şartlı öneri

Gökçek, “Dünya da bu işle uğraşan firmalar tek tek yazılı olarak davet edilmeli. Oyuncakların bakımı garanti altına alınmalı. Belediye giriş biletleri üzerinden payını almalı. İnşallah çok talip olacaktır” dedi.Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kendi döneminde yapımına başlanan ve üç ihalede de taliplisi çıkmayan Ankapark’ın dördüncü ihalesi için üç şart önerisinde bulundu. Cumartesi günü Ankapark’ın son halini gezen Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: Sayın Mustafa Tuna’ya Ankapark’ı beraber gezmeyi teklif ettim. Bir bakanımızla görüşmesi çıkınca Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Üçpınar’ı görevlendirdi, gezdik. Sayın Tuna yarım kalan işleri devam ettirmiş, çok da güzel olmuş. Tuna’ya ve emeği geçenlere teşekkürler. Görmenizi çok arzu ederim.

BAKANLARI DA DAVET ETTİ

Gezerken inanılmaz keyif aldım. Ankara’nın turizm geleceği Ankapark’tır. Muhalefet kıskançlığı bırakıp bu projeyi desteklemeli. Özellikle Turizm Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve Hazine Bakanımız mutlaka burayı gezmeli. Ankapark ihalesi yakında yeniden yapılacakmış. Bence üç şart önemli; dünya da bu işle uğraşan firmalar tek tek yazılı olarak davet edilmeli. Oyuncakların bakımı garanti altına alınmalı. Belediye giriş biletleri üzerinden payını almalı. İnşallah çok talip olacaktır.”