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Girişimcilik buluşması

Hürriyet Haber
24.12.2018 - 13:52 | Son Güncelleme:

New York’ta 50 seneye yakın bir süredir faaliyetlerini sürdüren Türk Amerikan Mimar, Mühendis ve Bilim Adamları Derneği MIM’in düzenlediği bir panel gerçekleştirildi.

‘Startups: A Journey’ konulu panel, New York’un ünlü mimarlarından Rafael Vinoly’un ofisinde düzenlendi. MotaWord kurucu ortağı ve CTO’su Oytun Tez’in yönettiği panelde Battlestar Capital’ın kurucu ve CTO’su Çağrı Aksay, FoodieForAll kurucu ve CEO’su Öge Akyıl ile New York ve Los Angeles’da iletişim ve markalaşma alanlarında çalışmalar yapan ve uluslararası markalara danışmanlık veren Funda Çakır konuşmacı olarak yer aldı. Öge Akyıl ve Çağrı Aksay kendi startup şirketlerini kurarken yaşadıkları teknik ve finansal tecrübeleri paylaşırken Funda Çakır ise bir startup kurulurken marka değeri ve hikayesi nasıl oluşmalı, kullanıcılarına nasıl hitap etmeli, network yaratmanın incelikleri, markayı yaratıcı bir şekilde pazarlama ve basın ile ilişkileri kurma gibi konulara değindi.

Girişimcilik buluşması

Etiketler: girişim , buluşma , ankara
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