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Ankara Haberleri: Giriş saatleri düzenlendi

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Giriş saatleri düzenlendi

Hürriyet Haber
23.03.2019 - 14:40Son Güncelleme :

Ankara’da 20 Mart'ta açılan Ankapark Wonderland Eurasia'yı ilk 3 günde 350 binin üzerinde kişi ziyaret etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, parka ilk yıl 5 milyon ziyaretçinin gelmesi hedefleniyor. 

Hürriyet Haber

Giriş ve çıkış saatleri yeniden güncellenen Wonderland Eurasia, 23 Nisan’a kadar hafta içi 11.00-18.00, hafta sonu ise 11.00-20.00 saatleri arasında açık kalacak. Mevsim şartlarına göre giriş ve çıkış saatleri yeniden belirlenecek Tema Park, 25 Mart’tan itibaren her hafta pazartesi günleri bakım ve kontroller nedeniyle ziyaretçilere kapatılacak. Ülke ekonomisi ve Ankara turizmine katkı sağlaması beklenen park, 23 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında dünyaca ünlü sanatçıları da ağırlayacak. Tema Park, 31 Mart tarihine kadar ücretsiz hizmet verecek, yerel seçimler nedeniyle 31 Mart'ta da ziyaretçi ağırlamayacak.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Giriş saatleri düzenlendi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Mart 2019 tarihinde saat 14 40’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Giriş saatleri düzenlendi haberi güncellenecektir.

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