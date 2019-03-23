Giriş saatleri düzenlendi

Giriş ve çıkış saatleri yeniden güncellenen Wonderland Eurasia, 23 Nisan’a kadar hafta içi 11.00-18.00, hafta sonu ise 11.00-20.00 saatleri arasında açık kalacak. Mevsim şartlarına göre giriş ve çıkış saatleri yeniden belirlenecek Tema Park, 25 Mart’tan itibaren her hafta pazartesi günleri bakım ve kontroller nedeniyle ziyaretçilere kapatılacak. Ülke ekonomisi ve Ankara turizmine katkı sağlaması beklenen park, 23 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında dünyaca ünlü sanatçıları da ağırlayacak. Tema Park, 31 Mart tarihine kadar ücretsiz hizmet verecek, yerel seçimler nedeniyle 31 Mart'ta da ziyaretçi ağırlamayacak.