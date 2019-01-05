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Ankara Haberleri: Gerede suyu şubat sonunda musluklardan akacak

ANKARA HABERLERİ

Gerede suyu şubat sonunda musluklardan akacak

Hürriyet Haber
05.01.2019 - 15:51Son Güncelleme :

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Cumali Kınacı, Ankara’nın su ihtiyacını karşılamak için inşa edilen 31 bin 574 metre uzunluğundaki Gerede Tüneli’nden şubat sonunda su akıtılmaya başlanacağını açıkladı.

Hürriyet Haber

Kınacı, “Gerede’den gelecek suyla birlikte Kesikköprü’den su almayı bırakacağız. Tünelin yapımında sona gelindi, geçirimsizlik testlerinin ardından şubat ayının sonundan itibaren su akıtmaya başlayacağız” dedi. Kınacı, ASKİ’nin yeni yılda yapılması planlanan projeleri hakkında özetle şu açıklamalarda bulundu:

ASBESTLİ BORULAR DEĞİŞTİRİLİYOR

“Başkent genelindeki 173 kilometre uzunluğundaki asbestli, çimentolu su boruları yenilenmeye başladı. İlkbahar aylarında tamamı değiştirilecek. Şehrin hiçbir yerinde asbestli boru kalmayacak. Geçtiğimiz yıl içinde Ankara genelinde bin 300 su kaynağı tespit edildi. İçme suyu olarak kullanılıp kullanılamayacağının test edilmesinin ardından da 45 adet paket arıtma tesisi kurduk. Bundan sonra da ihtiyaç doğrultusunda suyun arıtma özelliklerine göre arıtma tesisleri kurmaya devam edeceğiz.

ALTINPARK’TAN GÖLBAŞI’NA HAT

“Mevcut su hatlarına paralel mutlaka yedek hatlar döşenmesi gerekli. Bir hatta arıza olması halinde yedek hattın devreye girmesiyle vatandaşları su sıkıntısı yaşamayacak. Bu kapsamda Gölbaşı için paralel hat döşendi. 2019 içerisinde ise Altınpark’tan Mamak, Altındağ, Çankaya ve Gölbaşı’na uzanan bir hat döşeyerek herhangi bir arıza anında bu hatların devreye girmesini planlıyoruz.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Gerede suyu şubat sonunda musluklardan akacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Ocak 2019 tarihinde saat 15 51’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Gerede suyu şubat sonunda musluklardan akacak haberi güncellenecektir.

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