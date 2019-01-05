Gerede suyu şubat sonunda musluklardan akacak

Kınacı, “Gerede’den gelecek suyla birlikte Kesikköprü’den su almayı bırakacağız. Tünelin yapımında sona gelindi, geçirimsizlik testlerinin ardından şubat ayının sonundan itibaren su akıtmaya başlayacağız” dedi. Kınacı, ASKİ’nin yeni yılda yapılması planlanan projeleri hakkında özetle şu açıklamalarda bulundu:

ASBESTLİ BORULAR DEĞİŞTİRİLİYOR

“Başkent genelindeki 173 kilometre uzunluğundaki asbestli, çimentolu su boruları yenilenmeye başladı. İlkbahar aylarında tamamı değiştirilecek. Şehrin hiçbir yerinde asbestli boru kalmayacak. Geçtiğimiz yıl içinde Ankara genelinde bin 300 su kaynağı tespit edildi. İçme suyu olarak kullanılıp kullanılamayacağının test edilmesinin ardından da 45 adet paket arıtma tesisi kurduk. Bundan sonra da ihtiyaç doğrultusunda suyun arıtma özelliklerine göre arıtma tesisleri kurmaya devam edeceğiz.

ALTINPARK’TAN GÖLBAŞI’NA HAT

“Mevcut su hatlarına paralel mutlaka yedek hatlar döşenmesi gerekli. Bir hatta arıza olması halinde yedek hattın devreye girmesiyle vatandaşları su sıkıntısı yaşamayacak. Bu kapsamda Gölbaşı için paralel hat döşendi. 2019 içerisinde ise Altınpark’tan Mamak, Altındağ, Çankaya ve Gölbaşı’na uzanan bir hat döşeyerek herhangi bir arıza anında bu hatların devreye girmesini planlıyoruz.”