Gerede suyu 2021’de Polatlı’da

Polatlı Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleşen ‘Ekonomiye Değer Katanlar Vergi Rekortmenleri Ödül Töreni ve İftar Yemeği’ne katılan Başkan Yavaş, Gerede suyu ile ilgili şunları söyledi: “Toplam hat uzunluğu 81 kilometre. İlk etap, İvedik, Etimesgut, Ahimesut Bulvarı, Elvan Mezarlığı yönü arası. İkinci etap ki bu ikisini aynı anda ihale ediyoruz, Sincan, Saraycık, Temelli, Malıköy Gecekondu Önleme Bölgesi arası. İlk etapta bu projeyi ihale ediyoruz. Yaklaşık 470 milyon lira muhammen bedeli var. 2020 yılında bitecek. Üçüncü etap ise Sincan, Malıköy, Polatlı arası içme suyu ana iletim hattı. 110 milyon lira bedel ile ihale edilerek, 2021 yılı sonuna kadar Gerede suyu Polatlı’ya gelmiş olacak.”



KÖYLERDE SU İNDİRİMİNE DEVAM



“Köylerde su indirimlerine devam edeceğiz” diyen Başkan Yavaş şöyle devam etti: “Bundan sonra muhtarlarımız inşallah bizlere çok rahat bir şekilde ulaşabilecek. Köylerin kalkındırılması ve köylerin altyapı problemleriyle ilgili ne problem varsa çözmeye çalışacağız. Köy hayatının devam etmesini istiyoruz. Köy hayatının devam etmesi için de orada konforun devam etmesi lazım, ucuz yaşamaları lazım. Suyla ilgili indirimlerle birlikte bütün köylere güneş enerjisi paneli takıp sadece kendi ihtiyaçları için değil, ihtiyaç fazlasını da enerji şebekesine katmak suretiyle oradan da para kazanmalarını ve köyde yaşamalarını istiyoruz ki üretsinler. Hem onlar para kazansın hem de Ankaralı, ucuz et, sebze, meyve ve ucuz bakliyat yesin.”