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Ankara Haberleri: Gençlik Parkı kültür parkı olsun

ANKARA HABERLERİ

Gençlik Parkı kültür parkı olsun

Haşim KILIÇ
13.10.2019 - 09:37Son Güncelleme :

Erdal Beşikçioğlu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı “Tiyatro Anasanat Dalı Etkinlikler Dizisi” kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Beşikçioğlu, Gençlik Parkı’nın kültür parkına dönüşmesi için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la görüştüklerini ve bunun için bazı yatırımlar yapılacağını belirtti.

Haşim KILIÇ

Hacettepe mezunu bir tiyatrocu olduğunu hatırlatan Beşikçioğlu, “Genel sanat yönetmeni, tiyatro sahibi olmak örnek alınacak bir davranış mı bilmiyorum. Ama umarım içinizden de böyle birkaç ruh hastası çıkar” diye konuştu. Beşikçioğlu, Hacettepe’nin kendisine gönlündeki işi, tiyatro yapma imkânı sağladığını vurgulayarak, televizyon projelerinden kazandığı tüm sermayeyi tiyatroya yatırdığını anlattı.

Gençlik Parkı kültür parkı olsun

USTA OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ

Kampüsteki Beytepe İlkokulu öğrencilerinin “Siz tiyatroda usta mısınız?” sorusunu Beşikçioğlu, “O yolda yürüyoruz, inşallah olacağız” diye yanıtladı. Beşikçioğlu, hayatının dönüm noktasının Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda çalıştığı zamanlar olduğunu dile getirerek, “Sahnenin gücünü, sanatın ne kadar değerli olduğunu Diyarbakır’da gördüm” dedi. Sahneyi bir arınma alanı olarak gördüğünü, ruhunun sahnede arındığını dile getiren Beşikçioğlu, tiyatroda canlandırmaktan en büyük keyif duyduğu oyunların da Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda sahnelediği “Onikinci Gece” ve “Macbeth” olduğunu söyledi.

Gençlik Parkı kültür parkı olsun

TİYATRO, TİYATRO SAHNESİNDE OYNANMALI

Beşikçioğlu, “Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın genel sanat yönetmeni olacağınız söyleniyordu. Bu konuda ne söylemek istersiniz?” sorusuna şu cevabı verdi: “Ankara’ya turneye gelen tiyatroların MEB Şura Salonu’nda oynamasından sıkıntı duyuyorum. Tiyatro, tiyatro sahnesinde oynanmalı, konferans salonunda değil. Büyükşehir Belediyesi’nin Gençlik Parkı içindeki sahnesini incelemeye gittim. Sahnenin durumu gerçekten çok kötü. Bu sahnenin iyileştirilmesi ve şehre gelecek oyunların adam gibi bir sahnede oynaması için görüşmelerde bulunduk. Gençlik Parkı, kültür parkı olsun önerisinde bulundum. İnsanlar ortadaki havuzda kürek çekmesin. Havuzun olduğu alan konser alanı olsun, nikâh salonu güzel bir meydan sahneye dönüşsün. Bu konuda Mansur Başkan’la görüşmelerimiz oldu ve kültür parkı için çeşitli yatırımların yapılacağını umuyorum. Konu budur, genel sanat yönetmenliği değil.”

 

 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Gençlik Parkı kültür parkı olsun hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Ekim 2019 tarihinde saat 09 37’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Gençlik Parkı kültür parkı olsun haberi güncellenecektir.

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