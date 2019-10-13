Hacettepe mezunu bir tiyatrocu olduğunu hatırlatan Beşikçioğlu, “Genel sanat yönetmeni, tiyatro sahibi olmak örnek alınacak bir davranış mı bilmiyorum. Ama umarım içinizden de böyle birkaç ruh hastası çıkar” diye konuştu. Beşikçioğlu, Hacettepe’nin kendisine gönlündeki işi, tiyatro yapma imkânı sağladığını vurgulayarak, televizyon projelerinden kazandığı tüm sermayeyi tiyatroya yatırdığını anlattı.

USTA OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ

Kampüsteki Beytepe İlkokulu öğrencilerinin “Siz tiyatroda usta mısınız?” sorusunu Beşikçioğlu, “O yolda yürüyoruz, inşallah olacağız” diye yanıtladı. Beşikçioğlu, hayatının dönüm noktasının Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda çalıştığı zamanlar olduğunu dile getirerek, “Sahnenin gücünü, sanatın ne kadar değerli olduğunu Diyarbakır’da gördüm” dedi. Sahneyi bir arınma alanı olarak gördüğünü, ruhunun sahnede arındığını dile getiren Beşikçioğlu, tiyatroda canlandırmaktan en büyük keyif duyduğu oyunların da Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda sahnelediği “Onikinci Gece” ve “Macbeth” olduğunu söyledi.

TİYATRO, TİYATRO SAHNESİNDE OYNANMALI

Beşikçioğlu, “Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın genel sanat yönetmeni olacağınız söyleniyordu. Bu konuda ne söylemek istersiniz?” sorusuna şu cevabı verdi: “Ankara’ya turneye gelen tiyatroların MEB Şura Salonu’nda oynamasından sıkıntı duyuyorum. Tiyatro, tiyatro sahnesinde oynanmalı, konferans salonunda değil. Büyükşehir Belediyesi’nin Gençlik Parkı içindeki sahnesini incelemeye gittim. Sahnenin durumu gerçekten çok kötü. Bu sahnenin iyileştirilmesi ve şehre gelecek oyunların adam gibi bir sahnede oynaması için görüşmelerde bulunduk. Gençlik Parkı, kültür parkı olsun önerisinde bulundum. İnsanlar ortadaki havuzda kürek çekmesin. Havuzun olduğu alan konser alanı olsun, nikâh salonu güzel bir meydan sahneye dönüşsün. Bu konuda Mansur Başkan’la görüşmelerimiz oldu ve kültür parkı için çeşitli yatırımların yapılacağını umuyorum. Konu budur, genel sanat yönetmenliği değil.”