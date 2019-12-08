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Ankara Haberleri: Genç yeteneklerden özgürlük dansı

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Genç yeteneklerden özgürlük dansı

Aybüke İNAL/AA
08.12.2019 - 09:44 |Son Güncelleme :

Tekerlekli sandalyede tango yapan İrem Dürüst ve Emre Meydan, öğrendikleri tango figürleriyle görenleri hayran bırakıyor.

Aybüke İNAL/AA

Bedensel engelli İrem Dürüst ve Emre Meydan, Doğan Çağlar Özel Eğitim Meslek Lisesi’ndeki öğretmenleri Zeynep Elif Uysal ile Bahatinaz Yılmaz'ın teşvikiyle tango yapmaya başladı. Engellerini aştığını ve hayata daha çok bağlandığını vurgulayan Meydan, "Tango, özgürlüğü öğretiyor. Ölçülerini sınırlandırmıyorsun, zorluyorsun ve aşıyorsun. Zamanla bunu nasıl geliştirebileceğini de öğreniyorsun" dedi. Tango yaparken kendini iyi hissettiğini ifade eden Dürüst de, "Farklı bir duygu. Hayatımda hiç yapamayacağımı sanıyordum ama uğraşa uğraşa, birtakım şeyleri öğrenerek tango yapmaya başladım" diye konuştu. Dürüst, diğer engellilere de bu gibi sportif ve sanatsal aktivitelere katılması tavsiyesinde bulunarak motivasyonlarını kaybetmemelerini öğütledi. Öğrencilerini dans ederken görmenin gurur verici olduğunu aktaran Uysal da, "Çocuklarımızın dans milli takımına girmesini çok arzu ediyoruz ya da paralimpiklerin açılışındaki o engelli dansını bizim öğrencilerimizin yapabilmesi en büyük hayallerimizden birisi" dedi. 

Genç yeteneklerden özgürlük dansı

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Genç yeteneklerden özgürlük dansı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Aralık 2019 tarihinde saat 09 44’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Genç yeteneklerden özgürlük dansı haberi güncellenecektir.

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