Genç yeteneklerden özgürlük dansı

Bedensel engelli İrem Dürüst ve Emre Meydan, Doğan Çağlar Özel Eğitim Meslek Lisesi’ndeki öğretmenleri Zeynep Elif Uysal ile Bahatinaz Yılmaz'ın teşvikiyle tango yapmaya başladı. Engellerini aştığını ve hayata daha çok bağlandığını vurgulayan Meydan, "Tango, özgürlüğü öğretiyor. Ölçülerini sınırlandırmıyorsun, zorluyorsun ve aşıyorsun. Zamanla bunu nasıl geliştirebileceğini de öğreniyorsun" dedi. Tango yaparken kendini iyi hissettiğini ifade eden Dürüst de, "Farklı bir duygu. Hayatımda hiç yapamayacağımı sanıyordum ama uğraşa uğraşa, birtakım şeyleri öğrenerek tango yapmaya başladım" diye konuştu. Dürüst, diğer engellilere de bu gibi sportif ve sanatsal aktivitelere katılması tavsiyesinde bulunarak motivasyonlarını kaybetmemelerini öğütledi. Öğrencilerini dans ederken görmenin gurur verici olduğunu aktaran Uysal da, "Çocuklarımızın dans milli takımına girmesini çok arzu ediyoruz ya da paralimpiklerin açılışındaki o engelli dansını bizim öğrencilerimizin yapabilmesi en büyük hayallerimizden birisi" dedi.







