Genç modacılar yarışıyor

Toplantıda, 150 katılımcı arasından finale kalmayı başaran 50 genç tasarımcı adayına, ‘Sokak modası-fütürizm’ temasında hazırladıkları çizimleri arasından seçilenleri hazırlamak üzere bilgi verildi. Atılım Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Serdar Egemen Nadasbaş, Başkent Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Başkan Yardımcısı Pınar Türkdemir ve Dama Moda Tasarım Okulu eğitmeni tasarımcı Burçin Özdemir, finalistlere, tasarımlarını hazırlamaları için yapmaları gerekenleri anlattı. Ankara Moda Haftası’nın düzenlenmesine öncülük eden Joker Ajans kurucusu Burak Özdemir, Ankara’da moda sektörünü canlandırmayı ve genç tasarımcılara fırsat yaratmayı amaçladıklarını söyledi ve ekledi:

6 YIL ARADAN SONRA

“İstanbul, İzmir, Antalya, Adana gibi birçok şehirde fashion week var ama Ankara’da 6 yıldır yapılmıyor. Bunun için Ankara, Başkent ve Atılım üniversiteleri ile Dama Moda Atölyesi’nin bir araya gelmesi; 5 büyükelçilik ve çok sayıda sivil toplum örgütünün destek vermesiyle tekrar Ankara Fashion Week’i düzenliyoruz.

SEKTÖR ÖLMEK ÜZERE

Ankara’da moda sektörü ölmek üzereydi ve sektörü biraz da olsa canlandırmak, istihdam kazandırmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Sektör desteklenmezse bitecek, genç arkadaşlara sahip çıkmamız lazım. Tasarımları podyumda görücü önüne çıkacak. Onları cesaretlendirmiş olacağız.”

DEFİLE VE YARIŞMA DOLU 3 GÜN

22-23-24 Aralık tarihlerinde Grand Ankara Hotel’de düzenlenecek Ankara Moda Haftası’nın programı şöyle:

* 22 Aralık: Geleceğin Modacıları Tasarım Yarışması finali ve defilesi.

* 23 Aralık: Ankaralı ünlü modacıların defilesi, 5 büyükelçilik defilesi, üniversitelerin moda ve tasarım bölümü defileleri.

* 24 Aralık: Bu yıl 10. yaşını kutlayan ‘Models of Turkey’ güzellik yarışması.

GENÇ MODACILARA YOL HARİTASI

Geleceğin Modacıları Tasarım Yarışması jürileri ise şöyle konuştu:

* Serdar Egemen Nadasbaş: Ankara’da moda ve tekstil sektöründe büyük bir sıkıntı var, bütün firmalar kapatmaya başladı. Amacımız da bu sektörü biraz canlandırmak.

* Pınar Türkdemir: Moda tasarım bölümleri, mesleğin bu kadar önemsenmesi; moda endüstrisinin Türkiye’de lokomotif sektörlerden biri olduğunu gösteriyor ancak neredeyse yok olma noktasına gedik.

* Burçin Özdemir: Yarışmayı yapmamızın amacı modacılara şans vermek, desteklemek; nerelere ulaşabileceklerine dair ışık tutmak. Bölümü okuyorlar ama ne yapacağını bilmiyorlar. Bir yol haritası oluşturmak adına buradayız.