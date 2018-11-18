Genç çiftin mutlu günü

Genç çiftin nikah töreni cumartesi günü aileleri ve dostlarının katılımıyla Bahçelievler Shoppe Nikâh Salonu’nda yapıldı. Gelinin babası Hürriyet Gazetesi Ankara Büro İstihbarat Şefi Soner Gürel ve annesi Hatice Gürel ile damadın annesi Kiraz Danış ve babası Bahaddin Danış davetlileri kapıda karşılayarak yakından ilgilendi. Çiftin nikâhına Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak, Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve davetliler katıldı. Genç çift nikâhın ardından tebrikleri kabul etti. Mine-Hasan Danış çifti balayı için Antalya’yı tercih etti.