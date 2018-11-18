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Ankara Haberleri: Genç çiftin mutlu günü

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Genç çiftin mutlu günü

Hürriyet Haber
18.11.2018 - 18:22Son Güncelleme :

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde fizyoterapist olarak görev yapan Mine Gürel ile aynı hastanede üroloji asistan hekimi Hasan Danış Ankara’da düzenlenen nikâh töreni ile dünya evine girdi.

Hürriyet Haber

Genç çiftin nikah töreni cumartesi günü aileleri ve dostlarının katılımıyla Bahçelievler Shoppe Nikâh Salonu’nda yapıldı. Gelinin babası Hürriyet Gazetesi Ankara Büro İstihbarat Şefi Soner Gürel ve annesi Hatice Gürel ile damadın annesi Kiraz Danış ve babası Bahaddin Danış davetlileri kapıda karşılayarak yakından ilgilendi. Çiftin nikâhına Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak, Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve davetliler katıldı. Genç çift nikâhın ardından tebrikleri kabul etti. Mine-Hasan Danış çifti balayı için Antalya’yı tercih etti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Genç çiftin mutlu günü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Kasım 2018 tarihinde saat 18 22’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Genç çiftin mutlu günü haberi güncellenecektir.

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